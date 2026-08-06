David Hopkinson, forstjóri Newcastle United, hefur mikla trú á nýja aðalþjálfaranum Matthias Jaissle, kallar hann „rokkstjörnu“ og segir að það séu engin takmörk fyrir því hvað hann geti náð langt í boltanum.
Þjóðverjinn var ráðinn á miðvikudag eftir brotthvarf Eddie Howe eftir fimm ár hjá félaginu, en Hopkinson sagði þá ráðningu marka upphaf „Newcastle 2.0“ verkefnisins.
„Við vorum með skýr viðmið um hvað við vildum fá frá þjálfaranum sem tæki við af Eddie. MJ [Matthias Jaissle] uppfyllir öll skilyrðin og fer fram úr öðrum sem við höfðum ekki einu sinni íhugað. Þessi maður er fæddur sigurvegari,“ sagði Hopkinson við The Athletic.
„Ég ætla ekki að segja ykkur hvað hann mun gera hjá Newcastle því sú saga á eftir að skrifast. En leyfið mér að segja ykkur hvað hann hefur gert. Hann hefur unnið sex titla á sínum unga stjóraferli. Hann hefur mikil áhrif. Hann er orkumikill. Hann hefur skýra sýn á hvað þarf til að sigra,“ sagði Hopkinson.
„Ég hef haft þau forréttindi að vinna með nokkrum framúrskarandi stjórum og þjálfurum, þar á meðal Eddie, og þessum unga manni eru engin takmörk sett hvert ferill hans gæti leitt. Ég hef fulla trú á því að MJ sé rétti maðurinn til að leiða okkur inn í framtíðina og byggja ofan á allt sem Eddie hefur gert fyrir þetta félag. Þessi maður er virkilega áhrifamikill. Þessi maður er sjóðandi heitur. Hann er rokkstjarna,“ sagði Hopkinson.
“Block the shots, if it’s a sliding tackle needed, block.” 😤 All in at La Manga. 🇪🇸 pic.twitter.com/BDw4F5lpN2— Newcastle United (@NUFC) August 6, 2026
“Block the shots, if it’s a sliding tackle needed, block.” 😤 All in at La Manga. 🇪🇸 pic.twitter.com/BDw4F5lpN2