Fótbolti

Toney á­kærður fyrir líkams­á­rás á skemmti­stað

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Toney er þrítugur framherji.
Toney er þrítugur framherji. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Ivan Toney, landsliðsmaður Englands í fótbolta og leikmaður Al-Ahli í sádiarabísku úrvalsdeildinni, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás.

BBC greinir frá

Árásin á að hafa átt sér á skemmtistað við Wardour Street í miðborg Lundúna þann 6. desember 2025.

Toney var ákærður þann 31. júlí síðastliðinn og mun mæta fyrir dómara þann 24. september næstkomandi.

Talsmaður Toney sagði við Sky Sports:

 „Ivan er meðvitaður um ákæruna og þótt honum sé eðlilega brugðið hlakkar hann til að fá tækifæri til að hreinsa nafn sitt fyrir dómi.“

Toney hefur verið í sumarfríi síðan hann vann bronsið með Englandi á HM. Hann var óvænt valinn í landsliðshóp Englands á HM í sumar en spilaði í síðustu tveimur leikjum liðsins, undanúrslitunum gegn Argentínu og bronsleiknum gegn Frakklandi. 

Fyrir þremur árum síðan missti hann af hálfu tímabili 2023-24 þegar hann var dæmdur í leikbann vegna brots á veðmálareglum. Hann átti síðan eftir að vinna sig aftur inn í lið Brentford og fá sæti í enska landsliðinu sem fór í úrslitaleik EM 2024.

Toney gekk til liðs við Al-Ahli síðar það sumar. Sádiarabíska deildin hefst þann 13. ágúst.

Sádi­arab­ísk­i boltinn

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