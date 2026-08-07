Ivan Toney, landsliðsmaður Englands í fótbolta og leikmaður Al-Ahli í sádiarabísku úrvalsdeildinni, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás.
BBC greinir frá.
Árásin á að hafa átt sér á skemmtistað við Wardour Street í miðborg Lundúna þann 6. desember 2025.
Toney var ákærður þann 31. júlí síðastliðinn og mun mæta fyrir dómara þann 24. september næstkomandi.
Talsmaður Toney sagði við Sky Sports:
„Ivan er meðvitaður um ákæruna og þótt honum sé eðlilega brugðið hlakkar hann til að fá tækifæri til að hreinsa nafn sitt fyrir dómi.“
Toney hefur verið í sumarfríi síðan hann vann bronsið með Englandi á HM. Hann var óvænt valinn í landsliðshóp Englands á HM í sumar en spilaði í síðustu tveimur leikjum liðsins, undanúrslitunum gegn Argentínu og bronsleiknum gegn Frakklandi.
Fyrir þremur árum síðan missti hann af hálfu tímabili 2023-24 þegar hann var dæmdur í leikbann vegna brots á veðmálareglum. Hann átti síðan eftir að vinna sig aftur inn í lið Brentford og fá sæti í enska landsliðinu sem fór í úrslitaleik EM 2024.
Toney gekk til liðs við Al-Ahli síðar það sumar. Sádiarabíska deildin hefst þann 13. ágúst.