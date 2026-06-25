„Mér fannst við ekki góðir“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 25. júní 2026 21:22 Helgi Guðjónsson skorar hér fyrsta mark leiksins gegn Breiðabliki í kvöld. vísir/Diego Þrátt fyrir frábæran 4-1 sigur gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli í kvöld voru Íslandsmeistarar Víkings ekki ýkja ánægðir með sinn leik og ætla sér að gera betur þegar liðin mætast aftur á sunnudaginn. Liðin mætast að nýju á sunnudag í undanúrslitum Mjólkurbikarsins og var Helgi Guðjónsson, sem skoraði tvö marka Blika í kvöld, spurður út í það eftir sigurinn í kvöld. „Í bikarnum er bara einn séns. Það getur hvað sem er gerst og þú ert bara úr ef þú tapar. Við verðum að gera töluvert betur en í dag. Mér fannst við ekki góðir, sloppí og lélegir á boltann. Við töpuðum boltanum með lélegum sendingum og verðum að gera töluvert betur en við gerðum í dag,“ sagði Helgi og það verður að teljast athyglisvert í ljósi úrslitanna í kvöld en sýnir ef til vill metnaðinn í Víkinni. Helgi skoraði fyrsta mark leiksins með frábæru skoti á lofti og lagði þannig grunninn að sigrinum. „Við náðum að færa boltann hratt yfir til hægri og Aron Elís spottar mig þarna á fjær. Ég hitti hann ágætlega,“ sagði Helgi hógvær. Víkingar hafa nú unnið tólf leiki í röð í Bestu deildinni og það hlýtur að vera góð tilfinning að vera hluti af þessu liði, eða hvað? „Hún er bara frábær, eins og menn gætu búist við. Þetta er toppurinn á tilverunni hérna heima. Virkilega gaman og við erum að njóta þess eins og þú sérð,“ sagði Helgi og vísaði til frábærra stuðningsmanna Víkings: „Þeir taka yfir stúkuna hérna og hjá Fram í síðasta leik, og svo að sjálfsögðu á okkar heimavelli. Þeir eru gjörsamlega magnaðir og eiga mikinn heiður í þessu gengi í sumar hjá okkur.“ Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Íslenski boltinn Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Caitlin Clark kýld í hálsinn og þjálfarinn segir dómarana sýna henni vanvirðingu Körfubolti Fleiri fréttir Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Sjá meira