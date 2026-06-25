Íslenski boltinn

„Mér fannst við ekki góðir“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Helgi Guðjónsson skorar hér fyrsta mark leiksins gegn Breiðabliki í kvöld.
Helgi Guðjónsson skorar hér fyrsta mark leiksins gegn Breiðabliki í kvöld. vísir/Diego

Þrátt fyrir frábæran 4-1 sigur gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli í kvöld voru Íslandsmeistarar Víkings ekki ýkja ánægðir með sinn leik og ætla sér að gera betur þegar liðin mætast aftur á sunnudaginn.

Liðin mætast að nýju á sunnudag í undanúrslitum Mjólkurbikarsins og var Helgi Guðjónsson, sem skoraði tvö marka Blika í kvöld, spurður út í það eftir sigurinn í kvöld.

„Í bikarnum er bara einn séns. Það getur hvað sem er gerst og þú ert bara úr ef þú tapar. Við verðum að gera töluvert betur en í dag. Mér fannst við ekki góðir, sloppí og lélegir á boltann. Við töpuðum boltanum með lélegum sendingum og verðum að gera töluvert betur en við gerðum í dag,“ sagði Helgi og það verður að teljast athyglisvert í ljósi úrslitanna í kvöld en sýnir ef til vill metnaðinn í Víkinni.

Helgi skoraði fyrsta mark leiksins með frábæru skoti á lofti og lagði þannig grunninn að sigrinum.

„Við náðum að færa boltann hratt yfir til hægri og Aron Elís spottar mig þarna á fjær. Ég hitti hann ágætlega,“ sagði Helgi hógvær.

Víkingar hafa nú unnið tólf leiki í röð í Bestu deildinni og það hlýtur að vera góð tilfinning að vera hluti af þessu liði, eða hvað?

„Hún er bara frábær, eins og menn gætu búist við. Þetta er toppurinn á tilverunni hérna heima. Virkilega gaman og við erum að njóta þess eins og þú sérð,“ sagði Helgi og vísaði til frábærra stuðningsmanna Víkings:

„Þeir taka yfir stúkuna hérna og hjá Fram í síðasta leik, og svo að sjálfsögðu á okkar heimavelli. Þeir eru gjörsamlega magnaðir og eiga mikinn heiður í þessu gengi í sumar hjá okkur.“

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