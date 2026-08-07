Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, talaði um að leikmenn sínir hefðu verið mjög reiðir eftir 3-1 tap á móti Real Betis í æfingarleik í Dublin á miðvikudagskvöldið.
Þegar Arteta var spurður um hvernig andrúmsloftið hefði verið í búningsklefanum í hálfleik, þegar liðið lenti 3-1 undir, sagði Arteta við fréttamenn: „Mjög vonsviknir og fengu að heyra það. Þeir eru brjálaðir, en það er gott. Það er það sem við þurfum,“ sagði Arteta.
Stjóri Arsenal stillti upp óbreyttu byrjunarliði frá því sem sigraði Girona 4-1 í fyrsta undirbúningsleiknum, sem þýddi að leikmenn eins og Kai Havertz, Viktor Gyökeres og nýi leikmaðurinn Christos Tzolis byrjuðu allir. Arteta gerði fjölda breytinga í leiknum, meðal annars gaf hann varnarmanninum Gabriel sínar fyrstu mínútur síðan Brasilía tapaði fyrir Noregi í 16-liða úrslitum á HM.
🗣️ "They are fuming, but this is good, that's what we need."Arsenal head coach Mikel Arteta reacts as his side were beaten 3-1 by Real Betis in a pre-season friendly in Dublin. pic.twitter.com/kvnbxmZ3OP— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 6, 2026
🗣️ "They are fuming, but this is good, that's what we need."Arsenal head coach Mikel Arteta reacts as his side were beaten 3-1 by Real Betis in a pre-season friendly in Dublin. pic.twitter.com/kvnbxmZ3OP
Arsenal lenti marki undir á níundu mínútu þegar markvörðurinn Kepa Arrizabalaga náði ekki til boltans eftir hornspyrnu og Riquelme þrumaði honum í netið á fjærstönginni.
Tzolis náði ekki að nýta sér færi fyrir Arsenal þegar markvörður Betis, Álvaro Valles, sendi boltann beint á nýja leikmanninn áður en Deossa kom gestunum í 2-0 með þrumuskoti af 30 metra færi í efra hornið.
Arsenal minnkaði muninn þegar Valles misreiknaði hornspyrnu frá Tzolis og Hincapie skallaði boltann í netið, en Betis náði tveggja marka forystu aftur fyrir leikhlé þegar fyrrverandi miðjumaður West Ham, Fornals, skaut boltanum fram hjá stirðum Kepa eftir misheppnaða sendingu frá Havertz.
Stórfelldar breytingar Arteta í hálfleik urðu til þess að leikurinn missti skriðþungann og hvorugt liðið skapaði sér annað afgerandi marktækifæri.
🔴 @Arsenal manager Mikel Arteta speaks after preseason defeat to Real Betis, and shares his hopes for the season ahead and creating a "dynasty""It's always good when you lose a match in preseason because it creates a bit more fire in the belly" 🗣️ pic.twitter.com/RRQ08YlNTS— Premier Sports (@PremSportsTV) August 5, 2026
🔴 @Arsenal manager Mikel Arteta speaks after preseason defeat to Real Betis, and shares his hopes for the season ahead and creating a "dynasty""It's always good when you lose a match in preseason because it creates a bit more fire in the belly" 🗣️ pic.twitter.com/RRQ08YlNTS
„Jæja, það mikilvægasta er að vinna og okkur tókst ekki að vinna, svo ég er augljóslega vonsvikinn með úrslitin. Það er rétt að við notuðum 25 leikmenn, svo maður þarf að setja leikinn í smá samhengi,“ sagði Arteta.
„Í fyrri hálfleik, með fleiri byrjunarliðsmönnum, voru tveir mjög ólíkir hlutir: hvernig við spiluðum og hvernig við kepptum, því við áttum nokkur frábær augnablik í leiknum,“ sagði Arteta.
„Hvernig við spiluðum, sérstaklega í og við vítateiginn okkar, var ekki í þeim gæðaflokki sem við erum vanir, svo það eru augljóslega hlutir sem þarf að bæta, nokkrir jákvæðir punktar til að taka úr leiknum og svo eru slæm úrslit stundum góð til að kveikja enn meiri eld í maganum,“ sagði Arteta.