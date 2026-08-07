Milagros Tolón, íþróttamálaráðherra Spánar, hefur blandað sér í kapphlaupið á milli Spánar og Marokkó um að halda úrslitaleik heimsmeistaramótsins 2030.
Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur enn ekki tekið ákvörðun um hvaða land mun halda úrslitaleikinn, en Spánn, Portúgal og Marokkó eru gestgjafar mótsins árið 2030.
Alþjóðaknattspyrnusambandið neitaði á miðvikudag fréttaflutningi þess efnis að Gianni Infantino hefði boðið Marokkó að halda úrslitaleik heimsmeistaramótsins 2030 sem lið í viðleitni sinni til að tryggja stuðning við forsetatíð sína hjá FIFA.
„Það mikilvægasta er að FIFA hefur þegar neitað þessu,“ sagði Tolón við útvarpsstöðina Cadena Ser. „Við erum í samstarfi við FIFA og næsti fundur okkar er í september. Við munum halda áfram að vinna að þessu því við viljum og teljum að úrslitaleikur heimsmeistaramótsins eigi að fara fram á Spáni. Við eigum það skilið og höfum alltaf verið staðráðin í að hann fari fram á Spáni,“ sagði Tolón.
⚽Milagros Tolón asegura que España sigue trabajando para organizar "el mejor Mundial de la historia": "La final debe ser aquí"👉Escucha la entrevista completa en @RadioestadioN https://t.co/wPEoE0xYUm— Onda Cero (@OndaCero_es) August 5, 2026
⚽Milagros Tolón asegura que España sigue trabajando para organizar "el mejor Mundial de la historia": "La final debe ser aquí"👉Escucha la entrevista completa en @RadioestadioN https://t.co/wPEoE0xYUm
Spánn er eina landið sem er ríkjandi heimsmeistari í bæði karla- og kvennaflokki á sama tíma.
Kvennalandsliðið tryggði sér sinn fyrsta heimsmeistaratitil eftir sigur á Englandi í Sydney árið 2023.
Karlalandsliðið var krýnt Evrópumeistari fyrir tveimur árum og sigraði Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í New Jersey í síðasta mánuði.
„Í fyrsta lagi erum við heimsmeistarar í bæði karla- og kvennaflokki. Í öðru lagi lögðu Spánn og Portúgal fram sameiginlegt tilboð í heimsmeistaramótið 2030 og Marokkó bættist síðar við,“ sagði Tolón.
„Við höfum mikla reynslu af íþróttaviðburðum en þar að auki hefur Spánn nútímalegt samskiptanet og mikið öryggi. Í ljósi allra þessara kosta er ég sannfærð um að FIFA muni velja Spán til að halda úrslitaleikinn,“ sagði Tolón.
Marokkó vonast til að halda úrslitaleikinn á fyrirhuguðum 115.000 sæta King Hassan II-leikvanginum nálægt Casablanca. Spánn, sem hélt heimsmeistaramótið 1982, hefur að minnsta kosti tvo valkosti – heimavelli Real Madrid og Barcelona.
Heimsmeistaramótið 2030 mun hefjast í Montevideo, Buenos Aires og Asunción áður en það færist yfir á Íberíuskagann og til Marokkó.
🚨🇪🇸 La RFEF no da marcha atrás y no plantea bajarse del Mundial en el caso de que también se juegue en Marruecoshttps://t.co/ziCermJifm— Carrusel Deportivo (@carrusel) August 5, 2026
🚨🇪🇸 La RFEF no da marcha atrás y no plantea bajarse del Mundial en el caso de que también se juegue en Marruecoshttps://t.co/ziCermJifm