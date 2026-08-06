Albert Brynjar Ingason segir heimskulegt athæfi Gísla Eyjólfssonar, leikmanns ÍA í leik gegn Víkingi Reykjavík á dögunum, hafa verðskuldað rautt spjald líkt og var raunin.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli en atvikið átti sér stað undir lok leiks þegar að Skagamenn voru einum manni fleiri eftir að Oliver Ekroth, varnarmanni Víkinga, hafði verið vikið af velli.
Gísli Eyjólfsson fékk svo rautt spjald fyrir að setja höfuðið í Davíð Örn Atlason.
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var langt í frá ánægður með dómgæsluna í leiknum sagði hana hafa kostað ÍA sigur.
„Dómararnir verða að fara að verða svolítið klókari. Davíð er klókur og ögrar Gísla og kallar fram viðbrögð frá honum. Það eina sem dómarinn á að gera er að labba að þeim og segja þeim að hætta þessu kjaftæði. Gefa báðum gult og málið dautt,“ sagði Lárus Orri í viðtali eftir leik en lesa má það í heild sinni hér:
Rauða spjald Gísla Eyjólfssonar var tekið fyrir í Stúkunni á Sýn Sport í gær.
„Við sátum nú oft hér í Stúkunni, ég og Lárus Orri og vorum aldrei sammála um dóma. Aldrei. Við verðum ekki sammála hérna heldur,“ sagði Albert Brynjar, einn af sérfræðingum Stúkunnar um rauða spjaldið sem að Gísli fékk í leiknum gegn Víkingum.
„Gísli hefði aldrei átt að gera þetta. Til hvers er hann að þessu? Við sjáum það líka að honum langaði að kasta boltanum í hann. Einum manni fleiri, reynslumikill leikmaður. Auðvitað er hægt að sleppa þessu en þetta er svo ógeðslega heimskulegt.“
Albert segist sammála Helga Mikael, dómara leiksins, í þessu atviki.
„Þetta er bara rautt. Þetta er bara heimskulegt hjá Gísla.“
Umræðuna úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.