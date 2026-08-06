KA tapaði 3-0 fyrir Keflavík í gær og er í harðri fallbaráttu í Bestu deild karla. Albert Ingason segir að leikmenn liðsins hafi nánast kastað inn hvíta handklæðinu í leiknum í gær.
KA fékk á sig þrjú mörk á níu mínútum í fyrri hálfleik gegn Keflavík og var aldrei líklegt til að koma til baka eftir það, jafnvel þótt Keflvíkingar hefðu verið tíu inni á vellinum síðasta hálftímann eftir að Eiður Orri Ragnarsson fékk rautt spjald.
Í Stúkunni í gær var rætt um mistök sem Markús Máni Pétursson gerði í þriðja marki Keflavíkur. Albert sagði að vandamálið væri stærra en þessi mistök varnarmannsins unga.
„Það er meira að horfa á hvað gerist eftir þetta mark, hvað leikmenn hætta. Bara allir. Ekki bara það að Markús hafi átt einhverja hauskúpuframmistöðu; allt liðið hættir,“ sagði Albert.
„Það er hægt að tala um stöður og Hallgrímur [Jónasson, þjálfari KA] getur talað um að það sé ótrúlegt að það hafi verið 3-0 miðað við hvernig leikurinn fer af stað. En það er bara ótrúlegt hvað gerist eftir fyrsta markið.“
Alberti finnst ekki mikið til KA-liðsins koma og segir leikmenn þess ekki standa undir nafni.
„Við erum búin að sitja hérna og fara mikið yfir hópinn hjá KA-liðinu. Adam Ægir [Pálsson], Jeppe [Pedersen], Hallgrímur [Mar Steingrímsson], Hans Viktor [Guðmundsson], [Samuel] Kroon, [Diego] Montiel, [Danijel Dejan] Djuric. Oliver [Heiðarsson] er náttúrulega meiddur núna en þetta er dýrt lið. Þetta er dýrt lið og ég ætla bara að vona að það sé rangt að þetta sé dýrt lið,“ sagði Albert.
„Af því að þessir gæjar, eins og þeir spiluðu í þessum leik, voru að skila jafnmikilli vinnu fyrir KA-liðið í þessum leik og ég gerði í Mjólkursamsölunni á sínum tíma. Og ég var að leggja mig inni á klósettinu. Án gríns. Hvað gerðist þarna eftir 27 mínútna leik eða hvað það var? Ef þessir leikmenn eru með leikjabónus þá á bara ekki að rukka fyrir þennan leik. Þeir bara hættu. Um leið og þeir lentu einu marki undir nenntu þeir þessu ekki.“
KA er í 10. sæti Bestu deildarinnar með fimmtán stig eftir sautján leiki. Liðið hefur aðeins unnið einn af síðustu tíu deildarleikjum sínum og ekki skorað í síðustu tveimur leikjum.
Næsti leikur KA er gegn FH á heimavelli á sunnudaginn kemur. FH-ingar eru á botni deildarinnar en aðeins einu stigi á eftir KA-mönnum.
Umræðuna um KA úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Albert Ingason varð fyrir miklum vonbrigðum með frammistöðu Breiðabliks í tapinu fyrir Þór í Bestu deild karla. Hann hefur ekki hrifist af Blikum í sumar og segir biðina eftir bikarúrslitaleiknum enga afsökun fyrir slakri spilamennsku.
Keflavík lyfti sér upp í efri hluta deildarinnar með öflugum 3-0 sigri á KA í kvöld en Sindri Snær Magnússon, sem var fyrirliði Keflavíkur í leiknum, skoraði fyrsta mark leiksins sem breytti heldur betur gangi leiksins.
Keflvíkingar héldu áfram góðu gengi sínu á grasinu í Keflavík með 3-0 sigri á KA í sautjándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.