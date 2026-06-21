Vance þreifar fyrir sér í Sviss

Bandaríski varaforsetinn J.D. Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Obbürgen seinna í dag, þrátt fyrir að íranski herinn hafi tilkynnt í gær að Hormússundi yrði lokað að nýju. Bandaríkjamenn segja að enn virðist opið fyrir skipaumferð um sundið.
Íranir vilja meina að ástæðan fyrir lokun sundsins sé sú að Bandaríkjamenn hafi brotið vopnahléssamkomulag, þar sem þeir vísa til þess að Ísraelsmenn hafi ekki látið af árásum í sunnanverðu Líbanon.
Bandaríkjaher hefur aftur á móti sagt að skipaumferð flæði enn um sundið og því sé ekki að sjá að því sé lokað. Hormússund er ein mikilvægasta olíuflutningaleið heims og hefur lokun þess haft hækkandi áhrif á heimsmarkaðsverð olíu.
Íranska sendinefndin lenti í gær en þar eru í fararbroddi þeir Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, og Abbas Aragchi, utanríkisráðherra Íran.
Þá munu pakistanskir milligöngumenn, þar á meðal forsætisráðherrann Shebaz Sharif og yfirherforinginn Asim Munir, sitja fundinn.
Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, hélt til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Írani. Auk þess er Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss.
Bandaríkjamenn og Íranir höfðu þegar komist að sextíu daga rammasamkomulagi sem átti að greiða leið fyrir friðarviðræður í von um að binda enda á stríðið.
Í því samkomulagi fólst meðal annars krafa Bandaríkjamanna um opnun Hormússunds og krafa Írana um að átökum myndi linna á öllum vígum í Mið-Austurlöndum, þar á meðal átökum í Líbanon.
Átök Ísraelshers og Hezbollah í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í þessu samkomulagi en Ísraelsher hefur ekki viljað yfirgefa landið.
Samkvæmt umfjöllun ríkismiðils Líbanon í gær féllu hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon. Ísraelsher sagðist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hefði skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon.