Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Sigurgeir Þorkelsson, Kolbeinn Tumi Daðason og Eiður Þór Árnason skrifa 31. júlí 2026 08:41 Aðgerðir eru yfirstandandi um borð í Bandero. Landhelgisgæslan fylgdi Bandero, skipi aðgerðarsinna Paul Watson-samtakanna, til Sundahafnar í nótt. Vísir fylgist með gangi mála í beinni útsendingu og í vakt hér að neðan. Skipstjóri Bandero var handtekinn seint í gærkvöld eftir að hafa ekki virt tilskipanir Landhelgisgæslunnar. Áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 hafði óskað eftir aðstoð Gæslunnar og taldi öryggi sínu ógnað. Forstjóri Landhelgisgæslunnar sagði að áhöfn Bandero hefði reynt að henda netadræsum í skrúfu hvalveiðiskipsins og þannig lagt skipverja í hættu. Skipstjórinn og áhöfn hans voru enn um borð í Bandero á öðrum tímanum í dag og er talið að alls 21 sé um borð. Símar og myndavélar voru teknar af þeim í gær en Paul Watson, leiðtogi samtakanna sem gera út Bandero, hefur sagt að hann hafi ekki náð sambandi við áhöfnina. Beina útsendingu má sjá í spilaranum hér að neðan. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að þetta hafi verið gert til að draga úr hættunni á því að skipverjar gætu sett sig í samband við einhvern í landi og spillt rannsókn málsins. Óljóst er hve lengi skipverjar verða um borð. Landhelgisgæslan segir að áhöfn hafi veitt mótspyrnu í gær og ekki hægt á skipinu. Því hafi fulltrúar Gæslunnar og sérsveitar ríkislögreglustjóra þurft að fara um borð á meðan skipið var á fullri ferð. Þrátt fyrir þetta hafi aðgerðin gengið vel og skipverjar ekki sýnt mótstöðu eftir að þeir voru komnir um borð. Fylgst er með gangi mála í vaktinni að neðan. Þið gætuð þurft að endurhlaða síðunni ef vaktin birtist ekki strax.