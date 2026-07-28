Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan Eiður Þór Árnason skrifar 28. júlí 2026 12:03 Aeon-verslunarmiðstöðin í Kashima í Kumamoto er stórskemmd eftir jarðskjálftann. Ap/kyodo news Um fjörutíu fóru slasaðir á sjúkrahús í Yatsushiro-borg í Japan eftir að jarðskjálfti að stærð 7,1 skók Kumamoto-hérað í morgun. Lest fór út af sporinu og valt á hliðina á lestarstöð í sömu borg og skemmdust steinveggir í Kumamoto-kastala. Einhverjir eru fastir inni í verslunarmiðstöð, að sögn slökkviliðsins á svæðinu. Tilkynnt var um sprengingu í Aeon-verslunarmiðstöðinni í Kumamoto eftir skjálftann. Japanska fréttastofan NHK greinir frá því að vitni hafi séð sprengingu og reyk í verslunarmiðstöðinni. Vitnið sá aðra hæð byggingarinnar hrynja og voru nokkrir viðskiptavinir fluttir á sjúkrahús. Slökkviliðs- og hamfarastjórnunarstofnun Japans staðfesti síðar að önnur hæð „atvinnuhúsnæðis“ hefði hrunið og að margir væru fastir inni. Rafmagnsleysi víða Jarðskjálftinn í dag olli engum skemmdum eða öryggisvandamálum í Sendai-kjarnorkuverinu, sem er í um 100 kílómetra fjarlægð frá upptökum skjálftans, að sögn Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. Verið starfi áfram en fylgst verði með ástandinu. Skjálftinn mældist 7,1 að stærð. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, sagði að tilkynningar hefðu borist um fjölda meiðsla og skemmdir á vegum, brúm og byggingum. Þá hafi verið tilkynnt um rafmagnsleysi og eldsvoða en lítið væri um nánari upplýsingar. Takaichi hvatti fólk sem væri að elda til að fara varlega með eld og passa sig á glerbrotum en jarðskjálftinn reið yfir rétt fyrir klukkan 16:30 að staðartíma. Flóðbylgjuviðvörun var í fyrstu gefin út eftir skjálftann en dregin til baka innan við tveimur tímum síðar. Um sextíu eftirskjálftar BBC hefur eftir japönsku veðurstofunni að 61 eftirskjálfti hafa mælst í kjölfar fyrsta skjálftans í dag. Þeir hafi verið á bilinu eitt til sex stig að styrkleika. Til samanburðar segir að eftir jarðskjálftann í Kumamoto árið 2016, þar sem yfir þúsund manns slösuðust og meira en 40 létust, hafi skjálftar með sjö stiga styrkleika átt sér stað á tveggja daga tímabili. Japan notast við sinn eigin jarðskjálftastyrkskvarða sem nær frá núlli til sjö. Sjö þýðir að húsgögn færast úr stað eða kastast til í skjálfta. Slökkviliðs- og hamfarastofnun Japans sagði í morgun að engar tilkynningar hefðu borist um skemmdir á stórum opinberum mannvirkjum og innviðum en yfirvöld væru enn að meta umfang tjónsins. Slökkvilið á svæðinu fengu margar tilkynningar um eldsvoða og skemmdir á heimilum. Fréttin hefur verið uppfærð. Japan Eldgos og jarðhræringar Tengdar fréttir Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Öflugur jarðskjálfti skók Kumamoto á japönsku eyjunni Kyushu í morgun og var hann 7,1 að stærð samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun vegna þessa. 28. júlí 2026 08:30 Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent „Við munum ná markmiðum okkar“ Erlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Innlent Fleiri fréttir Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Sjá meira