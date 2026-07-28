Erlent

Fólk fast í verslunar­mið­stöð eftir skjálftann í Japan

Eiður Þór Árnason skrifar
Aeon-verslunarmiðstöðin í Kashima í Kumamoto er stórskemmd eftir jarðskjálftann.
Aeon-verslunarmiðstöðin í Kashima í Kumamoto er stórskemmd eftir jarðskjálftann. Ap/kyodo news

Um fjörutíu fóru slasaðir á sjúkrahús í Yatsushiro-borg í Japan eftir að jarðskjálfti að stærð 7,1 skók Kumamoto-hérað í morgun. Lest fór út af sporinu og valt á hliðina á lestarstöð í sömu borg og skemmdust steinveggir í Kumamoto-kastala.

Einhverjir eru fastir inni í verslunarmiðstöð, að sögn slökkviliðsins á svæðinu. Tilkynnt var um sprengingu í Aeon-verslunarmiðstöðinni í Kumamoto eftir skjálftann.

Japanska fréttastofan NHK greinir frá því að vitni hafi séð sprengingu og reyk í verslunarmiðstöðinni. Vitnið sá aðra hæð byggingarinnar hrynja og voru nokkrir viðskiptavinir fluttir á sjúkrahús.

Slökkviliðs- og hamfarastjórnunarstofnun Japans staðfesti síðar að önnur hæð „atvinnuhúsnæðis“ hefði hrunið og að margir væru fastir inni.

Rafmagnsleysi víða

Jarðskjálftinn í dag olli engum skemmdum eða öryggisvandamálum í Sendai-kjarnorkuverinu, sem er í um 100 kílómetra fjarlægð frá upptökum skjálftans, að sögn Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. Verið starfi áfram en fylgst verði með ástandinu.

Skjálftinn mældist 7,1 að stærð.

Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, sagði að tilkynningar hefðu borist um fjölda meiðsla og skemmdir á vegum, brúm og byggingum. 

Þá hafi verið tilkynnt um rafmagnsleysi og eldsvoða en lítið væri um nánari upplýsingar. Takaichi hvatti fólk sem væri að elda til að fara varlega með eld og passa sig á glerbrotum en jarðskjálftinn reið yfir rétt fyrir klukkan 16:30 að staðartíma. 

Flóðbylgjuviðvörun var í fyrstu gefin út eftir skjálftann en dregin til baka innan við tveimur tímum síðar.

Um sextíu eftirskjálftar

BBC hefur eftir japönsku veðurstofunni að 61 eftirskjálfti hafa mælst í kjölfar fyrsta skjálftans í dag. Þeir hafi verið á bilinu eitt til sex stig að styrkleika.

Til samanburðar segir að eftir jarðskjálftann í Kumamoto árið 2016, þar sem yfir þúsund manns slösuðust og meira en 40 létust, hafi skjálftar með sjö stiga styrkleika átt sér stað á tveggja daga tímabili.

Japan notast við sinn eigin jarðskjálftastyrkskvarða sem nær frá núlli til sjö. Sjö þýðir að húsgögn færast úr stað eða kastast til í skjálfta.

Slökkviliðs- og hamfarastofnun Japans sagði í morgun að engar tilkynningar hefðu borist um skemmdir á stórum opinberum mannvirkjum og innviðum en yfirvöld væru enn að meta umfang tjónsins. Slökkvilið á svæðinu fengu margar tilkynningar um eldsvoða og skemmdir á heimilum.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Japan Eldgos og jarðhræringar

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