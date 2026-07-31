Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Birgir Olgeirsson skrifar 31. júlí 2026 22:03 Agnes Ósk Marzellíusdóttir, lögreglufulltrúi í fjármálabrotadeild, segir mikilvægt að börn sem lenda í klóm netkúgara leiti strax til einhvers sem þau treysta eða lögreglu. Sýn Erlendir netkúgarar hótuðu að dreifa gervigreindarbúnu kynferðislegu myndefni af íslenskum unglingspilti ef hann greiddi þeim ekki tíu þúsund krónur. Kúgararnir komust í samband við hann eftir að hann samþykkti vinabeiðni á Discord. Pilturinn greiddi en hótanirnar héldu áfram. Discord er samskiptaforrit þar sem notendur geta átt einkasamtöl eða rætt saman í hópum. Fréttastofa ræddi við móður piltsins sem óskaði nafnleyndar. Hún segir foreldrana hafa tekið eftir breyttri hegðun sonar síns og gengið á hann. Þá hafi hann brotnað niður og sagt þeim frá öllu. Málið var í kjölfarið tilkynnt lögreglu. Móðirin hefur einnig greint frá málinu á samfélagsmiðlum. Hún vill vara aðra foreldra við og ná til ungmenna sem kunna að vera í sömu stöðu en þora ekki að leita sér hjálpar. Myndefnið var ekki raunverulegt Agnes Ósk Marzellíusdóttir, lögreglufulltrúi í fjármálabrotadeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir tilkynningu um málið hafa borist í gegnum netbrotagátt lögreglunnar. „Því var tilkynnt að ef það myndi ekki greiða þá myndi myndbandi af því vera dreift. Myndbandi sem var gert með aðstoð gervigreindar og var ekki raunverulega af barninu. Í þessu felst kynferðisleg fjárkúgun,“ segir Agnes. Hún segir að öllum líkindum skipulögð brotasamtök standa að baki málinu, eins og flestum netbrotum. Þau leiti að einstaklingum sem hægt sé að kúga en brotin beinist ekki persónulega að tilteknu barni. „Þetta er ekki persónulegt gagnvart barni. Það eru veiðar í gangi og það er verið að reyna að sjá hverjum er hægt að ná.“ Traustið skiptir mestu Agnes hvetur foreldra til að vera á varðbergi gagnvart netnotkun barna sinna. Jafnframt þurfi þeir að byggja upp gott traust með börnunum sínum og eiga með þeim góðar samverustundir. Það geti orðið til þess að börnin treysti sér til að segja frá þegar eitthvað kemur upp á. Viðbrögð foreldra skipti þá miklu máli. Barnið sé brotaþoli og eigi ekki að fá skammir fyrir að hafa lent í klóm kúgara. Hún segir skiljanlegt að börn og ungmenni verði hrædd í slíkum aðstæðum. Þau séu hvött til að hafa sem fyrst samband við einhvern sem þau treysta eða tilkynna málið til lögreglu. Lögreglumál Netglæpir Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent Fleiri fréttir Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Sjá meira