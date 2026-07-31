Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 31. júlí 2026 12:18 Forstjóri Landhelgisgæslunnar, Georg Kr. Lárursson, segir skipstjóra Bandero hafa neitað að hlýða fyrirmælum. Vísir/Einar Skipstjóri Bandero neitaði fyrirmælum Landhelgisgæslunnar um að stöðva skipið, svara í talstöð og senda frá sér staðsetningarmerki og sendi gæslan því varðskipið Freyju og þyrlu á vettvang. Á mögnuðu myndbandi sem var tekið um borð í Bandero má sjá þegar smábátar elta skipið uppi og sérsveitarmenn klifra um borð. „Uppfærslan sem við fengum er að Freyja sendi þrjá báta til viðbótar til okkar. Þeir höfðu samband við Bandero um að þeir vildu fara um borð. Við erum um fjórum til fimm mílum frá alþjóðlegum hafsvæðum en við höldum að þeir muni samt elta okkur áfram,“ má heyra einn skipverjann segja í myndbandinu hér að neðan. „Þú getur enn séð Freyju í fjarska en þessir tveir nýju bátar sem eru á eftir okkur, þeir komu þaðan,“ segir hann svo og bætir við: „Þau höfðu samband og sögðust ætla að fara um borð. Við erum stödd þar núna og það er mjög mikið af fólki um borð.“ Meðan bátar Landhelgisgæslunnar og sérsveitarinnar færast nær í myndbandinu lýsir skipverjinn því hvers vegna verið er að elta skipið. „Þau eru að elta okkur af því að fyrr í dag þá fældum við Kristján Loftsson út úr hvalveiðimiðunum. Hvalur 9 yfirgaf þau og við lentum í beinum átökum við þá. Strax í kjölfarið sendi Landhelgisgæslan þyrlur, varðskip og smábáta á eftir okkur og þau hafa verið að elta okkur í marga klukkutíma.“ Á síðustu mínútu myndbandsins má síðan sjá sérsveitina komast um borð með krókum og stigum. Sjón er sögu ríkari. Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, ræddi eftirförina við fréttamann Stöðvar 2 og sagði skipverja Bandero ekki hafa hlýtt þeim fyrirmælum sem Landhelgisgæslan beindi til þeirra. „Skipstjóri Bandero þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum, margítrekuðum, um að stöðva skipið, svara í talstöð, senda frá sér staðsetningarmerki, sem hann gerði ekki fyrr en hann var kominn út fyrir tólf mílurnar Sjá einnig: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ „Skipið Bandero sló ekkert af ferð, sigldu fulla ferð fimmtán mílur til hafs. Við þær aðstæður þurftu þessir vösku séraðgerðar- og sérsveitarmenn að prýla um borð í skipið. Það má segja að það hafi verið lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi,“ sagði Georg jafnframt. 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