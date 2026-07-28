„Við munum ná markmiðum okkar“ Samúel Karl Ólason skrifar 28. júlí 2026 11:14 Vladimír Pútín hrósaði rússneskum þingmönnum fyrir vinnu þeirra undanfarin ár og sagði kjörtímabilið hafa verið erfitt fyrir Rússland. AP/ Sergei Bobylev, Sputnik Vladimír Pútín lýsti því yfir í gær að útgjöld til varnarmála ættu að vera í forgangi í Rússlandi næstu þrjú árin, hið minnsta. Í ávarpi forsetans á Dúmunni, þingi Rússlands, sagði hann nýja heimsmynd vera að myndast og bölsóttaðist út í Vesturlönd fyrir að reyna að einangra Rússland. Pútín sagði síðasta kjörtímabil hafa verið erfitt en að framtíð föðurlandsins og rússnesku þjóðarinnar væri í húfi. „Í dag höldum við áfram að verja öryggi og sjálfstæði ríkisins, sannleikann og réttlæti,“ sagði Pútín í ávarpi sínu. Þá lofaði hann þá sem taka þátt í stríðinu gegn Úkraínu og sagði þá studda af allri rússnesku þjóðinni. „Við munum ná markmiðum okkar og saman munum við gera allt fyrir sigur, fyrir Rússland.“ Framsókn rússneskra hermanna í Úkraínu hefur verið stöðvuð víðast hvar á víglínunni. Þeir sækja þó enn fram í Dónetsk-héraði en þar er langmestur þungi í sókn þeirra. Úkraínumönnum hefur einnig tekist að auka umfang árása í Rússlandi verulega, með beitingu eldflauga og dróna. Þá hefur skilvirkni árása Rússa á Úkraínskar borgir aukist, samhliða skorti á flugskeytum í loftvarnarkerfi. Það er helsta, ef ekki eina, vörn Úkraínumanna gegn rússneskum skotflaugum. Sakaði Vesturlönd um Rússafælni Í ávarpinu þakkaði hann þingmönnum fyrir störf þeirra varðandi ólöglega innlimun fjögurra héraða Úkraínu í rússneska sambandsríkið. Nefndi hann Dónetsk, Lúhansk, Sapórisjía og Kerson. Af þeim héruðum stjórna Rússar eingöngu Lúhansk að fullu. Hann sagði eina markmið sitt og annarra stjórnenda Rússlands vera að framfylgja vilja þjóðarinnar og að það væru ráðamenn á Vesturlöndum ósáttir við og sakaði þá um „heimsmet“ í Rússafælni. Pútín sagði að Rússar hefðu lengi staðið frammi fyrir „ólöglegum“ refsiaðgerðum, frá „rússneska vorinu“ 2014, þegar Rússar hernámu og innlimuðu ólöglega Krímskaga af Úkraínu og studdu aðskilnaðarsinna í austurhluta landsins. Forsetinn sagði að Rússafælnin hefði náð hámarki eftir 2022, þegar Rússar réðust aftur inn í Úkraínu. Refsiaðgerðir hefðu náð hámarki og markmiðið væri að reyna að grafa undan stöðugleika í Rússlandi. Pútín sakaði Vesturlönd því næst um „hryðjuverkastarfsemi“, þar sem ekki hefði tekist að sigra Rússa á vígvellinum. Sjá einnig: Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Sama hversu erfið síðustu ár hefðu verið sagði Pútín að stjórnvöld hefðu gert allt sem á þeirra valdi stæði til að styðja við bak þjóðarinnar og þakkaði hann þingmönnum fyrir þá vinnu. Vísaði hann sérstaklega til stuðnings við fjölskyldur, heilbrigðiskerfi og nýtt menntakerfi sem snerist um að bæta föðurlandsást nýrra kynslóða og kynna fyrir þeim andleg og siðgerðileg gildi. Þegar hann talaði um fjárlög næstu þriggja ára sagði hann að mikla áherslu ætti að leggja á stuðning við rússneskt samfélag eða velferðarmál, auk þess að styrkja varnir ríkisins. Þá skrifaði Pútín undir tilskipun um stækkun rússneska hersins. Til stendur að fjölga hermönnum um 25 þúsund, úr 1.510.000 í 1.535.000, samkvæmt frétt rússnesku fréttaveitunnar RIA. Sjá einnig: Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Þetta er í þriðja sinn á árinu sem Pútín skrifar undir tilskipun um stækkun rússneska hersins. Lánahringrás Rússneski miðillinn Moscow Times segir að ríkisstjórn Pútíns hafi í síðasta mánuði lagt til að 12,9 billjón (tólf núll) rúblum yrði varið til varnarmála. Í fyrra var upphæðin 13,5 billjónir. Samkvæmt frétt Bloomberg yrðu fjárútlát til varnarmála þó í rauninni nærri 21,8 billjónir rúblna, eða um helmingur fjárlaga ársins. Til að fjármagna þessi útgjöld stendur til að skera niður í velferðarmálum. Rússneska ríkinu hefur gengið illa að selja skuldabréf á opnum markaði og var tæplega sex billjóna rúbla halli á rekstri ríkisins á fyrri hluta ársins. Moscow Times sagði frá því um helgina að fjármálaráðuneyti Rússlands væri að undirbúa lántöku frá ríkisreknum bönkum í Rússlandi. Haft var eftir sérfræðingum að kaup ríkisrekinna banka Rússlands á skuldabréfum væru í raun fjármögnuð af rússneska Seðlabankanum. Ríkið væri að lána bönkunum svo bankarnir gætu lánað ríkinu, í einföldu máli sagt. Rússland Vladimír Pútín Hernaður Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Mest lesið Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Senda norðlenskt rusl úr landi Innlent Fleiri fréttir „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Sjá meira