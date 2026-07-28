Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 28. júlí 2026 10:44 Trump og Repúblikanar hafa leitað allra leiða til að hafa áhrif á úrslit kosninga, meðal annars með því að breyta lögum og kjördæmum. epa Stjórnvöld vestanhafs hafa farið fram á að Hæstiréttur Bandaríkjanna ógildi dóm alríkisdómstóls, sem aftur ógilti forsetatilskipun um takmarkanir á utankjörfundaratkvæðagreiðslum. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði tilskipunina í mars síðastliðnum. Hún felur meðal annars í sér að heimavarnaráðuneytið myndi halda kjörskrár fyrir öll ríkin og að Póstmálastofnunin yrði skikkuð til að senda aðeins út kjörseðla samkvæmt skránum. Tilskipuninni var harðlega mótmælt af Demókrötum, meðal annars á þeim grundvelli að hún fæli í sér brot gegn nokkrum ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þá væru þessi mál á forræði ríkjanna og þingsins, ekki framkvæmdavaldsins. Alríkisdómstóll komst, eins og fyrr segir, að þeirri niðurstöðu í júní að það væri ekki á valdi forsetans að tilhlutast um framkvæmd kosninga. Dómurinn var staðfestur af áfrýjunardómstól. Hæstiréttur hefur áður hindrað Trump í tilraunum hans til að þrengja að utankjörfundaratkvæðagreiðslum og staðfesti meðal annars lög í Mississippi sem kveða á um að telja beri utankjörfundaratkvæði ef þau voru póstlögð á kjördag. Utankjörfundaratkvæðagreiðslur eru nokkuð mikilvægar vestanhafs, þar sem þær gera fjölda fólks að kleift að nýta sér kosningarétt sinn sem komast ekki úr vinnu á kjördag. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Senda norðlenskt rusl úr landi Innlent Fleiri fréttir „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Sjá meira