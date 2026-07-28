Erlent

Vilja að Hæsti­réttur taki af­stöðu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Trump og Repúblikanar hafa leitað allra leiða til að hafa áhrif á úrslit kosninga, meðal annars með því að breyta lögum og kjördæmum.
Trump og Repúblikanar hafa leitað allra leiða til að hafa áhrif á úrslit kosninga, meðal annars með því að breyta lögum og kjördæmum. epa

Stjórnvöld vestanhafs hafa farið fram á að Hæstiréttur Bandaríkjanna ógildi dóm alríkisdómstóls, sem aftur ógilti forsetatilskipun um takmarkanir á utankjörfundaratkvæðagreiðslum.

Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði tilskipunina í mars síðastliðnum. Hún felur meðal annars í sér að heimavarnaráðuneytið myndi halda kjörskrár fyrir öll ríkin og að Póstmálastofnunin yrði skikkuð til að senda aðeins út kjörseðla samkvæmt skránum.

Tilskipuninni var harðlega mótmælt af Demókrötum, meðal annars á þeim grundvelli að hún fæli í sér brot gegn nokkrum ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þá væru þessi mál á forræði ríkjanna og þingsins, ekki framkvæmdavaldsins.

Alríkisdómstóll komst, eins og fyrr segir, að þeirri niðurstöðu í júní að það væri ekki á valdi forsetans að tilhlutast um framkvæmd kosninga. Dómurinn var staðfestur af áfrýjunardómstól.

Hæstiréttur hefur áður hindrað Trump í tilraunum hans til að þrengja að utankjörfundaratkvæðagreiðslum og staðfesti meðal annars lög í Mississippi sem kveða á um að telja beri utankjörfundaratkvæði ef þau voru póstlögð á kjördag.

Utankjörfundaratkvæðagreiðslur eru nokkuð mikilvægar vestanhafs, þar sem þær gera fjölda fólks að kleift að nýta sér kosningarétt sinn sem komast ekki úr vinnu á kjördag.

Bandaríkin Donald Trump

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