Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Jakob Bjarnar skrifar 31. júlí 2026 10:05 Magga Stína var meðal þeirra listamanna sem kom fram við útför Megasar sem var nú síðdegis. vísir/lýður valberg Magnús Þór Jónsson (1945–2026) eða Megas var jarðsunginn í fallegri og áhrifaríkri athöfn í Hallgrímskirkju í gær. Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir jarðsöng en fjöldi listamanna kom fram við athöfnina. Megas lést á hjúkrunarheimilinu Grund þann 6. júlí síðastliðinn, 81 árs gamall. Hann var einn áhrifamesti tónlistar- og kvæðamaður íslensks samtíma og hafði ómæld áhrif á íslenska tungu, dægurmenningu og tónlist. Illugi Jökulsson fjölmiðlamaður var meðal þeirra sem voru viðstaddir og hann sagði kveðjustundina hrífandi. „Enginn, bara alls enginn íslenskur listamaður hefur verið mér mikilvægari allt frá því ég kynntist honum fyrst á plötunni Millilendingu 1975 — þar var þetta allt þegar lifandi komið, húmorinn, leikurinn, hugkvæmnin og kvikindisskapurinn, orðkyngin, orðlistin, einlægnin, hæðnin, nístandi sorgin og lífsneistinn samt í söng silfurskottanna,“ segir Illugi á Facebook-síðu sinni. Illugi segist lengi verið þeirrar skoðunar að eina manneskja sem syngi „Megas betur en Megas“ sé Magga Stína og hún hafi staðfest það með túlkun sinni á Óþarflegri fundvísi Ingólfs Arnarsonar. Þá lauk Illugi upp sérstöku lofsorði á flutningi á Passíusálminum með Ragnar Kjartansson fremstan í flokki. Séra Auður Eir sagði meðal annars að maður þekkti varla sitt eigið hjarta, hvað þá annarra, en hún stiklaði á stóru þegar lífshlaup Megasar var annars vegar. Óttar Guðmundsson læknir flutti kveðjuorð og rakti þar meðal annars þætti úr brokkgengu lífi þeirra beggja. Óttar sagði meðal annars að almenningsálitið væri hverfult og lítt væri hægt að stóla á það. „Síðustu árin voru Magnúsi erfið. Heilsan bilaði og margir sneru við honum baki. Hann bar sig þó oftast vel, enda vissi hann að almenningshylli er kynleg skepna sem sníst eins og skopparakringla eftir eigin lögmálum,“ sagði Óttar. Með fullri virðingu fyrir öðrum hæfileikum Megasar en hann var drátthagur og ritfær var tónlistarmaðurinn fyrirferðamestur og athöfnin bar dám af því. Hrynsveit skipuð þeim Skúla Sverrissyni, Guðmundi Péturssyni, Davíð Þór Jónssyni, Daníel Friðrik Böðvarssyni og Magnúsi Trygvasyni Elíassen lék auk strengjakvartetts sem þær Sigrún Eðvaldsdóttir, Auður Hafsteinsdóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir og Bryndís Halla Gylfadóttir skipuðu. Stúlknakór undir stjórn Hilmars Arnars Agnarssonar söng auk meðlima úr Caput undir stjórn Guðna Franzsonar. Einsöngvarar voru Magga Stína, Ólöf Arnalds, María Sól Ingólfsdóttir og Ragnar Kjartansson. Að neðan má sjá upptöku af útförinni í heild sinni. Andlát Tónlist Bókmenntir Mest lesið Bein útsending: Bandero kominn til Sundahafnar Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið „Þá bara krassa lungun“ Innlent Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Innlent Fleiri fréttir Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending: Bandero kominn til Sundahafnar Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi foreldra mætti litblindum syninum Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Sjá meira