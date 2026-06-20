Innlent

Segjast hafa lokað Hormússundi á ný

Agnar Már Másson skrifar
Sundið hafði verið opið í um þrjá daga.
Sundið hafði verið opið í um þrjá daga. AP/Amirhosein Khorgooi

Íranir segjast hafa lokað fyrir umferð um Hormússundið á ný vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon og meintra brota Bandaríkjamanna á vopnahléssamkomulagi.

Þetta kemur fram í tilkynningu íranska hersins, samkvæmt ríkismiðlinum Mehr. 

Þar er haft eftir herforingjum að lokunin sé „fyrsta skrefið“ í svari Írana við því sem þeir kalla brot á vopnahléssamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans, þar sem sextíu daga vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans átti einnig að ná til Líbanons, en þar hafa Ísraelsher og Hezbollah staðið í átökum síðustu daga og ísraelskir hermenn eru enn í suðurhluta landsins.

Íranar vara þá sömuleiðis við frekari aðgerðum ef átökunum linnir ekki í Líbanon.

Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi um vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran

Friðarviðræður áttu að hefjast í Sviss í gær, föstudag, en þeim var frestað þar sem átök héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í Suður-Líbanon. 

Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, hélt til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Írani. Auk þess er Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss.

Samkvæmt ríkismiðli Líbanon hafa hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon síðasta sólarhringinn.  Ísraelsher segist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hafi skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon.

Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, stefnir einnig til Sviss í dag, að sögn heimilda Axios, þar sem enn fremur er tekið fram að íranski ráðherrann hafi sagt bandarískum starfsbræðrum sínum að vopnahlé í Líbanon réði úrslitum um hvort viðræður gætu farið fram.

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