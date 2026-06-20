Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 13:56 Sundið hafði verið opið í um þrjá daga. AP/Amirhosein Khorgooi Íranir segjast hafa lokað fyrir umferð um Hormússundið á ný vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon og meintra brota Bandaríkjamanna á vopnahléssamkomulagi. Þetta kemur fram í tilkynningu íranska hersins, samkvæmt ríkismiðlinum Mehr. Þar er haft eftir herforingjum að lokunin sé „fyrsta skrefið“ í svari Írana við því sem þeir kalla brot á vopnahléssamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans, þar sem sextíu daga vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans átti einnig að ná til Líbanons, en þar hafa Ísraelsher og Hezbollah staðið í átökum síðustu daga og ísraelskir hermenn eru enn í suðurhluta landsins. Íranar vara þá sömuleiðis við frekari aðgerðum ef átökunum linnir ekki í Líbanon. Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi um vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Friðarviðræður áttu að hefjast í Sviss í gær, föstudag, en þeim var frestað þar sem átök héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í Suður-Líbanon. Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, hélt til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Írani. Auk þess er Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss. Samkvæmt ríkismiðli Líbanon hafa hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon síðasta sólarhringinn. Ísraelsher segist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hafi skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, stefnir einnig til Sviss í dag, að sögn heimilda Axios, þar sem enn fremur er tekið fram að íranski ráðherrann hafi sagt bandarískum starfsbræðrum sínum að vopnahlé í Líbanon réði úrslitum um hvort viðræður gætu farið fram. Íran Bandaríkin Líbanon Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Fleiri fréttir Töluverð umferð á Þingvallasvæðinu Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Sjá meira