Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Jón Þór Stefánsson skrifar 30. júlí 2026 23:32 Varðskipið Freyja. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero, skip Paul Watson samtakanna, í kvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Skiptstjóri þess var handtekinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni. Þar segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar fyrr í kvöld þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlýddi ekki fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. Skipstjóri Bandero var handtekinn og skipið verður fært til hafnar í Reykjavík. Hlýddu ekki fyrirmælum Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar barst tilkynning um málið á sjötta tímanum í dag, að Bandero hefði siglt inn fyrir tólf sjómílna landhelgi Íslands og stefndi í átt að hvalveiðiskipinu Hval 9. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Bæði þyrla gæslunnar, sem og varðskipið Freyja voru kölluð út. „Varðstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuðu áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust frá skipinu. Þá hélt þyrla Landhelgisgæslunnar, sem var á eftirlitsflugi, þegar í stað á vettvang og bað áhöfn Bandero að yfirgefa svæðið en við því var ekki orðið,“ segir í tilkynningunni. Þá segir að þegar varðskipið kom á vettvang hafi skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélar skipsins, en skipstjórinn ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. „Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra um borð í varðskipið Freyju og séraðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hélt á vettvang á aðgerðabátum.“ Það var síðan á tólfta tímanum í kvöld sem sérsveitarmenn frá ríkislögreglustjóra og séraðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hafi farið um borð í Bandero, og handtekið skipstjóra þess og tekið yfir stjórn skipsins. „Bandero verður fært til hafnar í Reykjavík en gert er ráð fyrir að skipið komi til Sundahafnar síðar í kvöld.“ Paul Watson óttast ekki saksókn Fyrr í kvöld sagði Paul Watson, maðurinn sem á samtökin sem Bandero siglir fyrir, að hann myndi ekki óttast það að áhöfn sín yrði handtekin og saksótt hér á landi. „Aðalmarkmið þessarar aðgerðar er að beina sem mestri athygli að ólöglegum hvalveiðum á Íslandi, sérstaklega í miðlum í Evrópusambandinu. Og það hefur tekist. Svo, það skiptir ekki mála hvað Landhelgisgæslan gerir. Þeir geta komið um borð, tekið okkur föst og handtekið. Ég myndi glaður sjá réttarhöld til þess að setja þetta á alþjóðasviðið,“ segir hann. „Það skiptir ekki máli fyrir hvað við yrðum ákærð. Sama hvað, þá vekur það athygli á málefninu, á því sem er í gangi einmitt núna. Því fleira fólk í heiminum sem veit hvað er í gangi á Íslandi, því betra fyrir okkur.“ Landhelgisgæslan Lögreglumál Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalveiðar Mest lesið Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Innlent Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent „Hún drap börnin“ Erlent Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Okkar McCartney, okkar Bach kveður Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Fleiri fréttir Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi foreldra mætti litblindum syninum Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Sjá meira