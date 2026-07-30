Innlent

Skip­stjóri Bandero hand­tekinn og skipið fært til hafnar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Varðskipið Freyja. Myndin er úr safni.
Varðskipið Freyja. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero, skip Paul Watson samtakanna, í kvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Skiptstjóri þess var handtekinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni.

Þar segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar fyrr í kvöld þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlýddi ekki fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. Skipstjóri Bandero var handtekinn og skipið verður fært til hafnar í Reykjavík.

Hlýddu ekki fyrirmælum

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar barst tilkynning um málið á sjötta tímanum í dag, að Bandero hefði siglt inn fyrir tólf sjómílna landhelgi Íslands og stefndi í átt að hvalveiðiskipinu Hval 9. 

Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Bæði þyrla gæslunnar, sem og varðskipið Freyja voru kölluð út.

„Varðstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuðu áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust frá skipinu. Þá hélt þyrla Landhelgisgæslunnar, sem var á eftirlitsflugi, þegar í stað á vettvang og bað áhöfn Bandero að yfirgefa svæðið en við því var ekki orðið,“ segir í tilkynningunni.

Þá segir að þegar varðskipið kom á vettvang hafi skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélar skipsins, en skipstjórinn ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. 

„Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra um borð í varðskipið Freyju og séraðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hélt á vettvang á aðgerðabátum.“

Það var síðan á tólfta tímanum í kvöld sem sérsveitarmenn frá ríkislögreglustjóra og séraðgerðasveit Landhelgisgæslunnar hafi farið um borð í Bandero, og handtekið skipstjóra þess og tekið yfir stjórn skipsins. 

„Bandero verður fært til hafnar í Reykjavík en gert er ráð fyrir að skipið komi til Sundahafnar síðar í kvöld.“

Paul Watson óttast ekki saksókn

Fyrr í kvöld sagði Paul Watson, maðurinn sem á samtökin sem Bandero siglir fyrir, að hann myndi ekki óttast það að áhöfn sín yrði handtekin og saksótt hér á landi.

„Aðalmarkmið þessarar aðgerðar er að beina sem mestri athygli að ólöglegum hvalveiðum á Íslandi, sérstaklega í miðlum í Evrópusambandinu. Og það hefur tekist. Svo, það skiptir ekki mála hvað Landhelgisgæslan gerir. Þeir geta komið um borð, tekið okkur föst og handtekið. Ég myndi glaður sjá réttarhöld til þess að setja þetta á alþjóðasviðið,“ segir hann.

„Það skiptir ekki máli fyrir hvað við yrðum ákærð. Sama hvað, þá vekur það athygli á málefninu, á því sem er í gangi einmitt núna. Því fleira fólk í heiminum sem veit hvað er í gangi á Íslandi, því betra fyrir okkur.“

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