Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum hafa ekki viljað svara því hvers vegna ásakanir kvenna um kynferðisbrot bandarísks hermanns voru ekki rannsakaðar af lögreglu. Málin voru þess í stað sett í hendurnar á bandarískum hernaðaryfirvöldum.
Guardian hefur fjallað ítarlega um nokkur mál þar sem bandarískir hermenn við störf á Bretlandseyjum hafa verið sakaðir um kynferðisbrot og annað ofbeldi. Málin eiga það sameiginlegt að í öllum tilvikum afsalaði breska lögreglan forræði yfir málunum til bandaríska hersins.
Allir brotamennirnir komust þannig hjá saksókn á Bretlandseyjum.
Nýjasta málið varðar hermann að nafni James Loubeau, sem er grunaður um að hafa brotið gegn að minnsta kosti sex konum.
Loubeau var upphaflega ásakaður um að hafa nauðgað tveimur breskum konum árið 2019. Þær leituðu til lögreglu en aðeins tveimur vikum síðar samþykkti lögregla að bandaríski herinn tæki við málinu.
Loubeau var í kjölfarið sýknaður af hérrétti.
Umfang brota Loubeau kom ekki í ljós fyrr en hann hlaut fimm ára dóm í Miami á Flórída í fyrra, fyrir að hafa ráðist á 19 ára gamla samstarfskonu á RAF Mildenhall herstöðinni árið 2019.
Það mál var tekið til rannsóknar af Alríkislögreglunni en hvers vegna er ekki vitað.
Saksóknarar vísuðu þá til brota gegn sex samstarfskonum og sex breskum konum og sögðu Loubeau líklegan til að brjóta aftur af sér. Verður hann því undir eftirliti í 20 ár eftir að afplánun hans lýkur.
Samkvæmt Guardian hafa lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum ekki viljað svara því hvers vegna þau gáfu eftir rannsókn umræddra mála en samkvæmt samningum milli Bretlands og Bandaríkjanna hafa hernaðaryfirvöld aðeins rétt á því að taka yfir mál þar sem bæði gerandi og þolandi eru hermenn eða mál þar sem hermenn brjóta af sér við störf.
Brotin gegn bresku konunum hefðu þannig átt að vera rannsökuð af lögreglu.
Hér má finna ítarlega umfjöllun Guardian.