Innlent

Al­elda bíll í Reykja­nes­bæ

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi
Mynd frá vettvangi Aðsend

Eldur kviknaði í bíl við smábátahöfn í Reykjanesbæ. Bíllinn varð alelda og lagði mikinn svartan reyk yfir bæinn.

Eyþór Rúnar, slökkiliðsstjóri á Suðurnesjum, segir að slökkvilið hafi rétt í þessu klárað að slökkva eldinn.

Engin slys urðu á fólki, en eldsupptök eru óljós að svo stöddu.

Slökkvilið Reykjanesbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið