Erlent

John­son & John­son greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna

Eiður Þór Árnason skrifar
Talkúm var lengi notað í barnapúður stórfyrirtækisins en vörum þeirra var síðar breytt.
Talkúm var lengi notað í barnapúður stórfyrirtækisins en vörum þeirra var síðar breytt. EPA/ANDY RAIN

Johnson & Johnson áætlar að fyrirtækið muni greiða um 5,5 milljarða bandaríkjadala til leysa úr tugþúsundum málsókna þar sem því er haldið fram að barnapúður og aðrar talkúmvörur þess hafi valdið krabbameini í eggjastokkum.

Samkomulagið gæti bundið enda á áratugalöng málaferli í Bandaríkjunum en upphæðin jafngildir um 693 milljörðum íslenskra króna.

Johnson & Johnson tilkynnti í gær að samkomulagið næði til um 76.000 krafna sem samsvari nær öllum útistandandi fjárkröfum á hendur fyrirtækinu vegna talkúm (e. talc).

The Guardian greinir frá þessu. Bandaríska fyrirtækið hefur sömuleiðis staðið í málaferlum þar sem því var haldið fram að talkúmið sem það notaði innihéldi asbest og ylli fleiðrukrabbameini. Þeim málum hafði áður flestum verið lokið með sátt. 

Lögmannsstofur stefnenda féllust á samkomulagið í gær og sögðu það góða niðurstöðu eftir tíu ára baráttu fyrir dómstólum. Í kjölfarið þurfa 95 prósent þeirra sem hafa höfðað mál vegna krabbameins í eggjastokkum fyrir ríkis- eða alríkisdómstólum í Bandaríkjunum að samþykkja samkomulagið.

Fullyrða samt að kröfurnar séu tilhæfulausar

Erik Haas hjá lögfræðisviði Johnson & Johnson sagði kröfurnar „tilhæfulausar“ og að fyrirtækið væri reiðubúið að ljúka málinu með sátt til að binda enda á það.

„Þótt við séum fullviss um að fyrirtækið hefði að lokum haft betur í frekari málaferlum, eins og það hefur gert í langflestum málum sem hafa verið tekin fyrir til þessa, gerir þessi niðurstaða fyrirtækinu kleift að leggja þetta mál að baki og halda áfram að einbeita sér að því að þróa lyf og tæki sem bjarga mannslífum,“ sagði Haas.

Gætu þurft að borga meira

Johnson & Johnson gerir ráð fyrir að greiða þrjá milljarða bandaríkjadala á næsta ári og svo frekari upphæðir árið 2028. Heildarupphæðin gæti orðið hærri en 5,5 milljarðar bandaríkjadala en það veltur á því hversu margir stefnendur taka þátt í sáttinni, að því er fram kemur í frétt The Guardian.

Lögmaðurinn Chris Seeger sem er í forsvari fyrir um 2.500 skjólstæðinga með talkúmkröfur og tók þátt í því að ná niðurstöðunni sagði að Johnson & Johnson gæti á endanum greitt sjö milljarða bandaríkjadala eða meira.

Samkomulagið setur ekki þak á heildargreiðslu Johnson & Johnson, að sögn Seeger. „Við fengum sanngjarnt samkomulag og skjólstæðingar okkar verða ánægðir með það.“

Johnson & Johnson búið að vinna mál fyrir dómi

Johnson & Johnson náði samkomulaginu eftir röð sigra fyrir dómstólum, þar á meðal sigra í einstökum málaferlum, árangursríkar tilraunir til að víkja lögmönnum stefnenda frá málum og dómsúrskurði gegn sérfræðingum sem stefnendur höfðu notað til að sanna mál sitt fyrir dómi.

Fyrirtækið vann mikilvægan sigur fyrir dómstólum í langvinnri deilu í síðustu viku þegar alríkisdómari dró í efa getu einstakra stefnenda til að sanna að talkúm hefði valdið krabbameini þeirra í eggjastokkum.

Hættu að selja barnapúður með talkúmi

Johnson & Johnson hefur lengi neitað því að talkúmvörur þess hafi valdið krabbameini og sagt að talkúm væri öruggt og innihéldi ekki asbest.

Fyrirtækið hætti að selja barnapúður með talkúmi í Bandaríkjunum árið 2020 og skipti yfir í vöru unna úr maíssterkju. 

Johnson & Johnson hefur áður náð misjöfnum árangri í talkúmréttarhöldum og þurfti til að mynda að sætta sig við margra milljarða dala dóm sem féll í vil 22 kvenna sem sögðu barnapúður hafa valdið krabbameini þeirra í eggjastokkum. Fyrirtækið vann sum mál að fullu og fékk aðra dóma mildaða við áfrýjun.

Samkomulagið sem tilkynnt var í gær gildir aðeins um útistandandi kröfur og hefur ekki áhrif á framtíðarmálsóknir, að sögn The Guardian

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