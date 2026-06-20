Witkoff stefnir til Sviss

Bandarískir og íranskir erindrekar eru sagðir á leið til Sviss í dag í von um að hefja viðræður um framtíð kjarnorkuvopna í Íran. Ekki liggur fyrir hvort viðræður hefjist í dag og þær virðast háðar því að átökum linni í Líbanon, en þar eru ellefu manns sagðir látnir eftir árásir Ísraels síðasta sólarhringinn.
Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, er sagður hafa haldið til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Íran um hugsanlegan samning vegna kjarnorkuvopna. Þetta hefur bandaríski miðillinn Axios eftir heimildarmanni í Hvíta húsinu. Auk þess sé Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss.
Viðræðurnar áttu að hefjast í gær, föstudag, en þeim var seinkað þar sem átök héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í Suður-Líbanon. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hætti í gær við för sína til Sviss til friðarviðræðna við Írani eftir að fréttir bárust af harðnandi átökum í Líbanon.
Ekki liggur fyrir hvort ný tímasetning sé komin á fyrirhugaðar viðræður.
Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi um vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran
Sextíu daga vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans gerir sömuleiðis ráð fyrir því að bardögum linni í Líbanon en samkvæmt ríkismiðli Líbanon hafa hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon síðasta sólarhringinn.
Aðgerðir Ísraelshers í sunnanverðu Líbanon hafa staðið yfir síðustu mánuði með það að markmiði að gera út um Hezbollah.
Ísraelsher segist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hafi skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon.
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, stefnir einnig til Sviss í dag, að sögn heimilda Axios, þar sem enn fremur er tekið fram að íranski ráðherrann hafi sagt bandarískum starfsbræðrum sínum að vopnahlé í Líbanon réði úrslitum um hvort viðræður gætu farið fram.