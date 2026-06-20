Erlent

Witkoff stefnir til Sviss

Agnar Már Másson skrifar
Kushner (t.v.) og Witkoff (t.h.) fara fyrir hönd Bandaríkjaforseta til Sviss.
Kushner (t.v.) og Witkoff (t.h.) fara fyrir hönd Bandaríkjaforseta til Sviss. AP

Bandarískir og íranskir erindrekar eru sagðir á leið til Sviss í dag í von um að hefja viðræður um framtíð kjarnorkuvopna í Íran. Ekki liggur fyrir hvort viðræður hefjist í dag og þær virðast háðar því að átökum linni í Líbanon, en þar eru ellefu manns sagðir látnir eftir árásir Ísraels síðasta sólarhringinn.

Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, er sagður hafa haldið til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Íran um hugsanlegan samning vegna kjarnorkuvopna. Þetta hefur bandaríski miðillinn Axios eftir heimildarmanni í Hvíta húsinu. Auk þess sé Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss.

Viðræðurnar áttu að hefjast í gær, föstudag, en þeim var seinkað þar sem átök héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í Suður-Líbanon. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hætti í gær við för sína til Sviss til friðarviðræðna við Írani eftir að fréttir bárust af harðnandi átökum í Líbanon.

Ekki liggur fyrir hvort ný tímasetning sé komin á fyrirhugaðar viðræður.

Veikur hlekkur í viðkvæmu vopnahléi

Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi um vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran

Sextíu daga vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans gerir sömuleiðis ráð fyrir því að bardögum linni í Líbanon en samkvæmt ríkismiðli Líbanon hafa hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon síðasta sólarhringinn. 

Aðgerðir Ísraelshers í sunnanverðu Líbanon hafa staðið yfir síðustu mánuði með það að markmiði að gera út um Hezbollah.

Ísraelsher segist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hafi skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon.

Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, stefnir einnig til Sviss í dag, að sögn heimilda Axios, þar sem enn fremur er tekið fram að íranski ráðherrann hafi sagt bandarískum starfsbræðrum sínum að vopnahlé í Líbanon réði úrslitum um hvort viðræður gætu farið fram.

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