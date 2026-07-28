Erlent

Stukku fram af Geimnálinni

Samúel Karl Ólason skrifar
Mennirnir klifruðu yfir glervegg og stukku fram af 184 metra hárri byggingunni.
Mennirnir klifruðu yfir glervegg og stukku fram af 184 metra hárri byggingunni.

Lögreglan í Seattle í Bandaríkjunum leitar tveggja manna sem klifruðu yfir glervegg á toppi Geimnálarinnar og stukku fram af turninum. Nálin er 184 metrar að hæð en mennirnir voru með fallhlífar og svifu til jarðar. Lögreglan segir mennina standa frammi fyrir kærum um ólöglegt athæfi með því að hafa farið inn á bannsvæði.

AP fréttaveitan hefur eftir lögreglunni að mennirnir hafi borgað fyrir skoðunarferð á toppi Geimnálarinnar. Þar er útsýnispallur með háum glerveggjum.

Mennirnir fóru á klósettið og komu þaðan út skömmu síðar með fallhlífar og hjálma. Þeim tókst að klifra yfir vegginn og stukku síðan fram af byggingunni. Báðir virðast hafa komið óskaddaðir frá athæfinu en ekki er búið að bera kennsl á þá enn.

Það að stökkva af háum byggingum, klettum og öðru með fallhlíf kallast BASE-stökk og er það álitið jaðaríþrótt.

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Bandaríkin

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