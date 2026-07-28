Stukku fram af Geimnálinni Samúel Karl Ólason skrifar 28. júlí 2026 09:51 Mennirnir klifruðu yfir glervegg og stukku fram af 184 metra hárri byggingunni. Lögreglan í Seattle í Bandaríkjunum leitar tveggja manna sem klifruðu yfir glervegg á toppi Geimnálarinnar og stukku fram af turninum. Nálin er 184 metrar að hæð en mennirnir voru með fallhlífar og svifu til jarðar. Lögreglan segir mennina standa frammi fyrir kærum um ólöglegt athæfi með því að hafa farið inn á bannsvæði. AP fréttaveitan hefur eftir lögreglunni að mennirnir hafi borgað fyrir skoðunarferð á toppi Geimnálarinnar. Þar er útsýnispallur með háum glerveggjum. Mennirnir fóru á klósettið og komu þaðan út skömmu síðar með fallhlífar og hjálma. Þeim tókst að klifra yfir vegginn og stukku síðan fram af byggingunni. Báðir virðast hafa komið óskaddaðir frá athæfinu en ekki er búið að bera kennsl á þá enn. Það að stökkva af háum byggingum, klettum og öðru með fallhlíf kallast BASE-stökk og er það álitið jaðaríþrótt. The Seattle Police Department is searching for two men who climbed over the glass wall of the city's iconic Space Needle, flipped over the edge and parachuted down from the 605-foot structure. https://t.co/cH89KyGZvQ pic.twitter.com/8Ddmbvod4q— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 26, 2026 @.sherpachai These guys literally sprinted out the bathrooms, scaled the walls, and jumped off the space needle while I’m enjoying my view of Seattle!! 20% off at SherpaChai.com CODE: SPACENEEDLE20 😂😂 #seattle #spaceneedle #jump #skydive #fyp @Space Needle ♬ original sound - Sherpa Chai Bandaríkin Mest lesið Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Innlent Senda norðlenskt rusl úr landi Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Innlent Fleiri fréttir Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað þúsund hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Sjá meira