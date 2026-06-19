Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Stofnhús 19. júní 2026 10:47 Íbúðirnar í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn hafa fengið frábærar viðtökur og hefur stór hluti þeirra nú þegar selst. Um helgina verður opið hús frá kl. 12 til 13 í glæsilegu fjölbýli sem Stofnhús er að byggja við Hnjúkamóa 14 og 16. Laugardaginn 20. júní og sunnudaginn 21. júní verður opið hús frá kl. 12 til 13 í glæsilegu fjölbýli sem Stofnhús er að byggja við Hnjúkamóa 14 og 16 í Þorlákshöfn. Þar gefst áhugasömum kostur á að skoða fullbúnar og vandaðar íbúðir sem henta sérlega vel fyrir fyrstu kaupendur og ungt fjölskyldufólk. Íbúðirnar í Hnjúkamóa hafa fengið frábærar viðtökur og hefur stór hluti þeirra nú þegar selst. Aðeins fáar eignir eru nú eftir og því borgar sig að bregðast hratt við fyrir þau sem vilja tryggja sér notalegt heimili í þessu ört vaxandi bæjarfélagi. Íbúðirnar í Hnjúkamóa 16 eru tilbúnar til afhendingar og því geta kaupendur flutt inn í þær strax. Hæstánægð í Þorlákshöfn Þau Sylvía Smáradóttir og Birkir Jónasson festu kaup á íbúð á 3. hæð í Hnjúkamóa 16. „Við erum mjög ánægð með kaupin og okkur líður öllum ótrúlega vel í nýju íbúðinni sem er alveg frábær. Hér eru allar innréttingar og tækin svo ótrúlega vönduð, allur frágangur er pottþéttur og svo erum við með geggjaðar svalir og flott útsýni. Stofnhús samstarf Ég hef samanburð frá fyrri fasteignakaupum og myndi ekki hika við að kaupa aftur af Stofnhús ef ég væri að leita að íbúð. Við fjölskyldan höfum núna búið hér í Þorlákshöfn í fjögur ár; þetta er gott samfélag, geggjaður staður til að ala upp börn, engin vandamál með leikskóla og öll þjónusta og afþreying er í göngufæri frá okkur,“ segir Sylvía Smáradóttir, hæstánægð í Hnjúkamóa 16. F.v. eru Jónas Halldórsson forstjóri Stofnhúsa og Jónas Páll Viðarsson framkvæmdastjóri Stofnhúsa. Hlutdeildarlán lækka þröskuldinn Að sögn Jónasar Páls Viðarssonar hjá Stofnhús, hefur Þorlákshöfn vaxið hratt á undanförnum árum og er orðin að spennandi búsetukosti fyrir fólk sem vill njóta rólegra samfélags án þess að vera langt frá höfuðborgarsvæðinu. „Aksturstími til borgarinnar er styttri en margir halda, sem gerir daglegan akstur til og frá vinnu vel raunhæfan. Á sama tíma hefur uppbygging atvinnulífs og þjónustu á svæðinu verið hröð og framtíðarhorfur sveitarfélagsins Ölfuss eru virkilega bjartar,“ segir Jónas og bætir við: „Fyrir fyrstu kaupendur er fjármögnun oft stærsta hindrunin. Með hlutdeildarláni þarf útborgun hins vegar ekki að vera nema 2,2 milljónir króna, sem gerir fleira ungu fólki mögulegt að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaði.“ Mikill áhugi fyrstu kaupenda „Við höfum fundið mikinn áhuga á Hnjúkamóa hjá fólki sem er að kaupa sína fyrstu eign. Mörgum kemur það á óvart hversu stutt er að aka frá Þorlákshöfn í bæinn og hversu mikið þau fá í raun fyrir þetta verð. Salan hefur gengið mjög vel og það eru ekki margar íbúðir eftir,“ segir Hlynur Halldórsson hjá fasteignasölunni Hraunhamri sem veitir allar frekari upplýsingar um íbúðirnar. Hús og heimili Húsnæðismál Ölfus Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Anna stefnir ótrauð á að verða hundrað ára Lífið Leikkonan Margrét Helga Jóhannesdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Lífið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? 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