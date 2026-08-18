Ívar Örn Hansen, betur þekktur sem Helvítis kokkurinn, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Hann er þekktur fyrir að fara ótroðnar slóðir í eldhúsinu og bragðsterkur matur verður oft fyrir valinu. Eldpiparinn spilar þar stórt hlutverk og kitlar bragðlaukana.
„Ívar bauð mér upp á syndsamlega ljúffengan rækjukokteil þar sem hann fléttar saman fortíð og nútíð á einstaklega skemmtilegan hátt. Framsetningin hjá honum fangaði augað og þetta er forréttur sem gaman væri að bjóða upp á í næstu grillveislu.“
Ein flottasta steikin sem hægt er að bjóða gestum að njóta er án efa grilluð Tomahawk-ribeye. „Ívar fullkomnaði grillveisluna með þessari dýrindissteik og helvítis grillsósan er hreint sælgæti. Ómótstæðilega góð grillmáltíð og grillaða grænmetið toppaði matarupplifunina.“
Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar miðast við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni.
Í forrétt er Helvítis rækjukokteill og í aðalrétt er boðið upp á Helvítis Tomahawk-ribeye, Helvítis grillsósa og grillað grænmeti.
Grillspjót, eftir þörfum
500 g tígrisrækjur
Börkur af heilli sítrónu
1 sítróna, skorin í báta
2 cm ferskur engifer
1 gulur cayenne pipar (Surtsey)
1 hvítlauksrif
200 g íssalat
Rósasalat, frá VAXA
20 g sesamfræ
Olía, eftir smekk
salt, eftir smekk
pipar, eftir smekk
½ stk. franskbrauð, til að bera fram grillað með réttinum
100 g majónes
30 g Heinz chilli-sósa
15 g Worcestershire-sósa
½ límóna, safinn
10 g Cholula hot sauce
Salt, eftir smekk
Pipar, eftir smekk
Setjið öll innihaldsefni fyrir sósuna í hæfilega stóra skál og hrærið vel saman. Smakkið til með salti og pipar og geymið í ísskáp fyrir notkun.
Afþíðið rækjur, hellið öllum vökva frá og þerrið léttilega. Rífið engifer, sítrónubörk og hvítlauk yfir rækjurnar. Saxið eldpiparinn og bætið honum út íð rækjurnar. Leyfið rækjunum að marinerast í um það bil 2 klukkustundir.
Þræðið rækjurnar upp á spjótin, hæfilegt er að setja fjórar á hvert spjót. Hitið grillið og látið það ná háum hita. Grillið síðan rækjurnar á háum hita þangað til að liturinn á rækjunum breytist úr gráum í bleikan. Þetta tekur ekki nema nokkrar mínútur, hlaupið því ekki neitt frá grillinu á meðan þið grillið rækjurnar.
Saxið íssalatið í falleg kokteilaglös og skreytið með rósasalati og sítrónubátum. Takið rækjurnar af spjótunum og setjið ofan á salatið. Setjið nokkrar skeiðar af sósu ofan á og dreifið því næst sesamfræjum ofan á.
Grillið brauðsneiðarnar, skerið þær síðan í tvennt, eins og þríhyrninga, og berið fram með Helvítis rækjukokteilnum.
Best er að njóta með vel kældu hvítvíni eða freyðivíni.
150 g majónes
75 g sýrður rjómi
10-30 g Helvítis eldpiparsultan Surtsey og ananas
10 g steinselja, söxuð
Blandið öllum hráefnunum saman í skál og hrærið vel saman. Geymið í ísskáp fyrir notkun.
Helvítis Tomahawk-ribeye
1 stór Tomahawk-ribeye
Helvítis steikarsaltið (þurrkað söl 10%, Sumac 10%, flögusalt 80%)
1 pk forsoðinn maís (4 stk. í pakkningu í Krónunni)
100 g smjör
1 parmigiano reggiano
1 gulur squash, skorinn í sneiðar
½ ananas, skorinn í sneiðar
Piknikk-tómatar á grein
1 rauðlaukur, afhýddur og skorinn í sneiðar
1 appelsínugul paprika, kjarnhreinsuð og skorin í bita
1 toppkálshaus, skorinn í 6 bita og kjarnhreinsaður
6 plómur, skornar í helminga og kjarnhreinsaðar
1 mozzarellakúla
10 g ferskt kóríander frá VAXA, saxað
olía frá Olifa eftir smekk
Helvítis beikon og brennivínskryddsultan
Saltið steikina með Helvítis steikarsaltinu og geymið við stofuhita í 2–3 klukkutíma.
Hitið grillið upp í háan hita, minnst 300 °C, alveg upp í 400 °C ef hægt er.
Grillið steikina á meðalháum hita þangað til kjöthitamælirinn sýnir 54 °C kjarnhita. Setjið þá steikina til hliðar og leyfið henni að hvíla á meðan meðlætið er grillað eða í um það bil 15 mínútur, því lengur því betra. Baðið allt grænmetið nema maísinn upp úr olíu og grillið á háum hita. Munið að nota salt og pipar í hæfilegu magni á meðan þið grillið. Toppkálið tekur mestan tíma þannig að gott er að byrja á því. Skerið toppkálið í minni bita eftir eldun.
Penslið maísinn með smjöri og grillið, kryddið með salti og pipar. Dreifið fersku kóríander yfir áður en þið berið maísinn fram.
Skerið steikina í smekklegar sneiðar og berið allt fram á stóru trébretti eða steikarfati ásamt Helvítis grillsósunni og Helvítis beikon- og brennivínskryddsultunni.
Njótið með góðu rauðvíni eða því sem ykkur finnst best.