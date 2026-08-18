Lífið samstarf

Gamall klassíker fær hel­víti góða yfir­halningu

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Helvítis kokkurinn mætti í heimsókn til Sjafnar Þórðar í lokaþætti sumarsins. Hann er þekktur fyrir að fara ótroðnar slóðir í eldhúsinu og bragðsterkur matur verður oft fyrir valinu.
Helvítis kokkurinn mætti í heimsókn til Sjafnar Þórðar í lokaþætti sumarsins. Hann er þekktur fyrir að fara ótroðnar slóðir í eldhúsinu og bragðsterkur matur verður oft fyrir valinu. Myndir/Hallur Karlsson.

Ívar Örn Hansen, betur þekktur sem Helvítis kokkurinn, er gestagrillari í nýjasta þættinum af Grillað með Sjöfn. Hann er þekktur fyrir að fara ótroðnar slóðir í eldhúsinu og bragðsterkur matur verður oft fyrir valinu. Eldpiparinn spilar þar stórt hlutverk og kitlar bragðlaukana.

„Ívar bauð mér upp á syndsamlega ljúffengan rækjukokteil þar sem hann fléttar saman fortíð og nútíð á einstaklega skemmtilegan hátt. Framsetningin hjá honum fangaði augað og þetta er forréttur sem gaman væri að bjóða upp á í næstu grillveislu.“

Hráefnið var litfagurt og kitlaði bragðlaukana.

Ein flottasta steikin sem hægt er að bjóða gestum að njóta er án efa grilluð Tomahawk-ribeye. „Ívar fullkomnaði grillveisluna með þessari dýrindissteik og helvítis grillsósan er hreint sælgæti. Ómótstæðilega góð grillmáltíð og grillaða grænmetið toppaði matarupplifunina.“

Þáttinn og allar uppskriftirnar má finna hér fyrir neðan. Uppskriftirnar miðast við fjóra og allt hráefnið fæst í Krónunni.

Í forrétt er Helvítis rækjukokteill og í aðalrétt er boðið upp á Helvítis Tomahawk-ribeye, Helvítis grillsósa og grillað grænmeti.

Helvítis rækjukokteill í fæðingu.

Forréttur: Helvítis rækjukokteill

Grillspjót, eftir þörfum

500 g tígrisrækjur

Börkur af heilli sítrónu

1 sítróna, skorin í báta

2 cm ferskur engifer

1 gulur cayenne pipar (Surtsey)

1 hvítlauksrif

200 g íssalat

Rósasalat, frá VAXA

20 g sesamfræ

Olía, eftir smekk

salt, eftir smekk

pipar, eftir smekk

½ stk. franskbrauð, til að bera fram grillað með réttinum

Sósan að hætti Helvítis kokksins

100 g majónes

30 g Heinz chilli-sósa

15 g Worcestershire-sósa

½ límóna, safinn

10 g Cholula hot sauce

Salt, eftir smekk

Pipar, eftir smekk

Aðferð:

Setjið öll innihaldsefni fyrir sósuna í hæfilega stóra skál og hrærið vel saman. Smakkið til með salti og pipar og geymið í ísskáp fyrir notkun.

Afþíðið rækjur, hellið öllum vökva frá og þerrið léttilega. Rífið engifer, sítrónubörk og hvítlauk yfir rækjurnar. Saxið eldpiparinn og bætið honum út íð rækjurnar. Leyfið rækjunum að marinerast í um það bil 2 klukkustundir.

Þræðið rækjurnar upp á spjótin, hæfilegt er að setja fjórar á hvert spjót. Hitið grillið og látið það ná háum hita. Grillið síðan rækjurnar á háum hita þangað til að liturinn á rækjunum breytist úr gráum í bleikan. Þetta tekur ekki nema nokkrar mínútur, hlaupið því ekki neitt frá grillinu á meðan þið grillið rækjurnar.

Saxið íssalatið í falleg kokteilaglös og skreytið með rósasalati og sítrónubátum. Takið rækjurnar af spjótunum og setjið ofan á salatið. Setjið nokkrar skeiðar af sósu ofan á og dreifið því næst sesamfræjum ofan á.

Grillið brauðsneiðarnar, skerið þær síðan í tvennt, eins og þríhyrninga, og berið fram með Helvítis rækjukokteilnum.

Best er að njóta með vel kældu hvítvíni eða freyðivíni.

Kjötið kryddað áður en það fer á grillið.

Aðalréttur: Helvítis Tomahawk-ribeye og meðlæti

Helvítis grillsósan:

150 g majónes

75 g sýrður rjómi

10-30 g Helvítis eldpiparsultan Surtsey og ananas

10 g steinselja, söxuð

Salt, eftir smekk

Pipar, eftir smekk

Vígaleg steikin komin á grillið.

Aðferð:

Blandið öllum hráefnunum saman í skál og hrærið vel saman. Geymið í ísskáp fyrir notkun.

Helvítis Tomahawk-ribeye

1 stór Tomahawk-ribeye

Helvítis steikarsaltið (þurrkað söl 10%, Sumac 10%, flögusalt 80%)

1 pk forsoðinn maís (4 stk. í pakkningu í Krónunni)

100 g smjör

1 parmigiano reggiano

1 gulur squash, skorinn í sneiðar

½ ananas, skorinn í sneiðar

Piknikk-tómatar á grein

1 rauðlaukur, afhýddur og skorinn í sneiðar

1 appelsínugul paprika, kjarnhreinsuð og skorin í bita

1 toppkálshaus, skorinn í 6 bita og kjarnhreinsaður

6 plómur, skornar í helminga og kjarnhreinsaðar

1 mozzarellakúla

10 g ferskt kóríander frá VAXA, saxað

olía frá Olifa eftir smekk

salt, eftir smekk

pipar, eftir smekk

Helvítis beikon og brennivínskryddsultan

Litfagurt grænmetið lítur vel út.

Aðferð:

Saltið steikina með Helvítis steikarsaltinu og geymið við stofuhita í 2–3 klukkutíma.

Hitið grillið upp í háan hita, minnst 300 °C, alveg upp í 400 °C ef hægt er.

Grillið steikina á meðalháum hita þangað til kjöthitamælirinn sýnir 54 °C kjarnhita. Setjið þá steikina til hliðar og leyfið henni að hvíla á meðan meðlætið er grillað eða í um það bil 15 mínútur, því lengur því betra. Baðið allt grænmetið nema maísinn upp úr olíu og grillið á háum hita. Munið að nota salt og pipar í hæfilegu magni á meðan þið grillið. Toppkálið tekur mestan tíma þannig að gott er að byrja á því. Skerið toppkálið í minni bita eftir eldun.

Hrikalega girnilegur aðalréttur. 

Penslið maísinn með smjöri og grillið, kryddið með salti og pipar. Dreifið fersku kóríander yfir áður en þið berið maísinn fram.

Skerið steikina í smekklegar sneiðar og berið allt fram á stóru trébretti eða steikarfati ásamt Helvítis grillsósunni og Helvítis beikon- og brennivínskryddsultunni.

Skálað fyrir góðri máltíð.

Njótið með góðu rauðvíni eða því sem ykkur finnst best.

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