„Ég hef lengi vel verið hrædd við þessi tímamót en get sagt það að það er gjörsamlega engin munur. Þannig ég er bara spennt, það eru skemmtilegir tímar framundan,“ segir hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir sem fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu með stæl á dögunum. Blaðamaður ræddi við hana um tímamótin og teitið.
Sunneva var harðákveðin í því að fagna stórafmælinu með stæl.
„Ég vissi að ég vildi halda eitthvað geggjað teiti til þess að fagna með öllu mínu fólki en ég vissi samt að ég vildi ekki gera það á afmælisdaginn minn. Ég á afmæli beint á eftir Verslunarmannahelgina sem getur verið erfitt. Svo er ég ljón í stjörnumerki þannig auðvitað vil ég lengja afmælisvikuna mína í tvær vikur.“
Á afmælisdaginn sjálfan tóku Sunneva og Benedikt Bjarnason unnusti hennar skyndiákvörðun og skelltu sér til Parísar.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
„Ég hef alltaf talað um að eyða þrítugs afmælinu mínu í Champagne héraði Frakklands og heimsækja leiði kampavínsguðsins Dom Perignon og við létum þann draum rætast. Annað verkefni sem ég hafði í París var líka að finna kjól frá ítalska tískuhúsinu Pucci fyrir afmælið mitt, sem tókst. Ég vildi verða þrítug í Pucci. Partýdagurinn var svo akkúrat viku seinna,“ segir Sunneva og brosir.
Veisludagurinn var svo ein allsherjar gleði sem byrjaði snemma.
„Ég og bestu vinkonur mínar gerðum dag úr þessu, fórum í förðum í Reykjavík Makeup School og græjuðum okkur saman þar. Allt partýið small saman svo vel og það er mikilvægt að vera með gott fólk í að aðstoða við svona veislur. Ég hélt veisluna í nýjum sal sem heitir Róót og var að opna núna í vikunni.
Hann var svo ótrúlega fallegur og sumarlegur sem er nákvæmlega þemað sem ég vildi. Við vorum með glæsilegar veitingar og drykki og margaritu-bar sem er mjög mikið ég þar sem ég er þekkt fyrir mínar margarítur. Svo var ekkert gefið eftir í skreytingunum.“
Uppáhalds tónlistarmenn Sunnevu tróðu upp og hún segist sjaldan hafa skemmt sér jafn vel.
„Emmsjé Gauti, Nussun, Húgó, Maron Birnir og Eyþór Wöhler trylltu lýðinn og það var svo gaman. Ég er bara svo ótrúlega þakklát að geta komið saman og fagnað með mínu besta fólki í partý sumarsins.“
Hún segist fara fílefld inn í nýjan áratug.
„Ég hef lengi vel verið hrædd við þessi tímamót en get sagt það að það er gjörsamlega engin munur. Þannig ég er bara spennt, það eru skemmtilegir tímar framundan.“
Aðspurð hvort hún sé með einhverja drauma fyrir næsta áratug segir Sunneva:
„Já, það var svo mikið sem maður óskaði sér á afmælisdaginn, en maður má ekki segja frá óskum, þá rætast þær ekki. Ég er bara ótrúlega spennt fyrir lífinu og er svo þakklát fyrir lífið, tækifærin og vinnuna mína. Markmiðið er bara að halda áfram og gera enn stærra og betra.“
Hér má sjá vel valdar myndir frá afmælisfjörinu sem Þóra Ólafsdóttir tók: