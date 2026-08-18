Lífið

„Ég vildi verða þrí­tug í Pucci“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sunneva Einarsdóttir fagnaði þrítugsafmælinu með stæl.
Sunneva Einarsdóttir fagnaði þrítugsafmælinu með stæl. Þóra Ólafs

„Ég hef lengi vel verið hrædd við þessi tímamót en get sagt það að það er gjörsamlega engin munur. Þannig ég er bara spennt, það eru skemmtilegir tímar framundan,“ segir hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir sem fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu með stæl á dögunum. Blaðamaður ræddi við hana um tímamótin og teitið.

Sunneva var harðákveðin í því að fagna stórafmælinu með stæl.

„Ég vissi að ég vildi halda eitthvað geggjað teiti til þess að fagna með öllu mínu fólki en ég vissi samt að ég vildi ekki gera það á afmælisdaginn minn. Ég á afmæli beint á eftir Verslunarmannahelgina sem getur verið erfitt. Svo er ég ljón í stjörnumerki þannig auðvitað vil ég lengja afmælisvikuna mína í tvær vikur.“

Á afmælisdaginn sjálfan tóku Sunneva og Benedikt Bjarnason unnusti hennar skyndiákvörðun og skelltu sér til Parísar.

„Ég hef alltaf talað um að eyða þrítugs afmælinu mínu í Champagne héraði Frakklands og heimsækja leiði kampavínsguðsins Dom Perignon og við létum þann draum rætast. Annað verkefni sem ég hafði í París var líka að finna kjól frá ítalska tískuhúsinu Pucci fyrir afmælið mitt, sem tókst. Ég vildi verða þrítug í Pucci. Partýdagurinn var svo akkúrat viku seinna,“ segir Sunneva og brosir.

Veisludagurinn var svo ein allsherjar gleði sem byrjaði snemma.

„Ég og bestu vinkonur mínar gerðum dag úr þessu, fórum í förðum í Reykjavík Makeup School og græjuðum okkur saman þar. Allt partýið small saman svo vel og það er mikilvægt að vera með gott fólk í að aðstoða við svona veislur. Ég hélt veisluna í nýjum sal sem heitir Róót og var að opna núna í vikunni. 

Hann var svo ótrúlega fallegur og sumarlegur sem er nákvæmlega þemað sem ég vildi. Við vorum með glæsilegar veitingar og drykki og margaritu-bar sem er mjög mikið ég þar sem ég er þekkt fyrir mínar margarítur. Svo var ekkert gefið eftir í skreytingunum.“

Uppáhalds tónlistarmenn Sunnevu tróðu upp og hún segist sjaldan hafa skemmt sér jafn vel.

„Emmsjé Gauti, Nussun, Húgó, Maron Birnir og Eyþór Wöhler trylltu lýðinn og það var svo gaman. Ég er bara svo ótrúlega þakklát að geta komið saman og fagnað með mínu besta fólki í partý sumarsins.“

Hún segist fara fílefld inn í nýjan áratug.

„Ég hef lengi vel verið hrædd við þessi tímamót en get sagt það að það er gjörsamlega engin munur. Þannig ég er bara spennt, það eru skemmtilegir tímar framundan.“

Aðspurð hvort hún sé með einhverja drauma fyrir næsta áratug segir Sunneva:

„Já, það var svo mikið sem maður óskaði sér á afmælisdaginn, en maður má ekki segja frá óskum, þá rætast þær ekki. Ég er bara ótrúlega spennt fyrir lífinu og er svo þakklát fyrir lífið, tækifærin og vinnuna mína. Markmiðið er bara að halda áfram og gera enn stærra og betra.“

Hér má sjá vel valdar myndir frá afmælisfjörinu sem Þóra Ólafsdóttir tók: 

Sunneva og mamma hennar bleikar og flottar.Þóra Ólafs
Sunneva var í öllu bleiku, þar á meðal bleikum Pucci kjól, við steinaða hæla.Þóra Ólafs
Benedikt unnusti Sunnevu til hægri rokkaði hör-jakkaföt.Þóra Ólafs
Afmælisstelpan fékk bongó blíðu í veislunni. Þóra Ólafs
Vinir að skála.Þóra Ólafs
Glæsileg afmæliskaka.Þóra Ólafs
Emmsjé Gauti tók vel valin lög og Sunneva steig á stokk með honum.Þóra Ólafs
Bensi alltaf með myndavélina á kantinum!Þóra Ólafs
Sævar Breki í Nussun skálaði.Þóra Ólafs
Húgó og tvíeykið Nussun komu fram.Þóra Ólafs
Skál í margarítur.Þóra Ólafs
Sunneva og Eva Einars glæsilegar.Þóra Ólafs
Brjálað stuð!Þóra Ólafs
Veitingar voru frá Múlakaffi.Þóra Ólafs
Binni Glee lét sig ekki vanta í bleikum jakka.Þóra Ólafs
Sunneva ásamt ömmu sinni.Þóra Ólafs
Svana Lovísa sá um blómaskreytingar.Þóra Ólafs
Kúlur skreyttar Sunnevu.Þóra Ólafs
Bestu vinkonurnar Birta Líf og Sunneva fóru upp á svið með Nussun.Þóra Ólafs
Jóhanna Helga og Birta Líf bestu vinkonur Sunnevu voru með ræðu.Þóra Ólafs
Eva Einars í kvöldsólinni.Þóra Ólafs
Binni Glee og Friðþóra.Þóra Ólafs
Parið Arnar Gauti, jafnan þekktur sem Lil Gurly, og fyrirsætan Brynja Bjarna. Þóra Ólafs
Flottir í tauinu.Þóra Ólafs
Emmsjé Gauti upp með hendur.Þóra Ólafs
Gugga í gúmmíbát lét sig ekki vanta og mætti í bleiku.Þóra Ólafs
Sunneva hélt tölu.Þóra Ólafs
Sævar og Egill í stuði.Þóra Ólafs
Austmann í fíling.Þóra Ólafs
Stuðið var í hæstu hæðum.Þóra Ólafs
Ungstirnið Maron Birnir.Þóra Ólafs
Margarítur.Þóra Ólafs
Heiður Ósk eigandi Reykjavík MakeUp School farðaði Sunnevu.Þóra Ólafs
Jóhanna Helga, Sunneva, Birta Líf og Eva Einars glæsilegar.Þóra Ólafs
Eyþór og Sunneva stigu trylltan dans.Þóra Ólafs
Sunneva með glæsilega afmælisköku frá Sætum syndum.Þóra Ólafs
Tímamót Samkvæmislífið Tíska og hönnun


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