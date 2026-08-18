Atli Geir Grétarsson leikmyndahönnuður er langefstur á lista yfir tekjuhæstu listamenn landsins. Næst á eftir honum koma söngkonan Sigga Beinteinsdóttir og leikarinn Örn Árnason. Ofarlega á blaði eru einnig leikarinn Ólafur Darri, leikstjórinn Baltasar Kormákur, Jökull í Kaleo og skemmtikrafturinn Steindi jr.
Þetta kemur fram um tekjuhæstu listamennina í Tekjublaði Frjálsrar verslunar sem kom út í dag. Um er að ræða útsvarsskyldar tekjur árið 2025 og hafa ber í huga að þær tekjur endurspegla þó ekki endilega öll laun viðkomandi.
Fjölbreyttan hóp er að finna í hópi listamanna, fólk úr kvikmyndageiranum, leiklistarfólk, tónlistarmenn, myndlistarmenn, uppistandara, rithöfunda og sömuleiðis framkvæmdastjóra og stjórnendur menningarstofnana.
Leikmyndahönnuðurinn Atli Geir Grétarsson hefur verið ofarlega á listanum síðustu ár en er langhæstur árið 2025 með rúmar 3,5 milljónir króna á mánuði. Næst á eftir honum kemur Sigga Beinteinsdóttir með 2,120 milljónir og þriðja sætið vermir leikarinn Örn Árnason með 2,022 milljónir.
Skemmtikraftar eru margir tekjuháir. Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi jr., er með 1,989 milljónir króna á mánuði, uppistandarinn Ara Eldjárn er með 1,320 milljónir, grínarinn Vilhelm Neto er með 1,237 milljón, Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, er með 1,051 milljón, Sólmundur Hólm Sólmundarson, Sóli Hólm, er með rétt rúma milljón og uppistandarinn Bergur Ebbi Benediktsson er með 981 þúsund krónur.
Leikarar eru margir hverjir tekjuháir. Eins og áður sagði eru leikararnir Örn Árnason og Ólafur Darri Ólafsson meðal þeirra tekjuhæstu með í kringum tvær milljónir á mánuði. Reynsluboltarnir og Spaugstofumeðlimirnir Sigurður Sigurjónsson og Pálmi Gestsson eru aðeins tekjulægri, Siggi með 1,489 milljón á mánuði og Pálmi með 1,428 milljón.
Af leikurum neðar á listanum má nefna Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur með 1,160 milljón, Hilmi Snæ Guðnason með 1,142 milljón, Björn Thors með 1,027 milljón, Nínu Dögg Filippusdóttur með 1,017 milljón og Atli Rafn Sigurðsson með 985 þúsund krónur.
Fyrrnefnd Sigga Beinteins trónir á toppnum yfir tónlistarmenn og næstur á eftir henni er tónskáldið Stefán Sigurður Stefánsson með 1,624 milljón króna.
Rokkararnir í Kaleo raða sér ofarlega á listann, söngvarin Jökull Júlíusson er með 1,542 milljón, gítarleikarinn Rubin Pollock er með 1,473 milljón og Davíð Antonsson er með 1,364 milljón króna.
Sigrún Eðvaldsdóttir, konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands, er með 1,263 milljón króna. Rétt fyrir neðan hana eru söngkonan Una Torfadóttir með 1,228 milljón og rapparinn Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra hnetusmjör, með 1,211. Félag Árna, Kópbois ehf., hefur þó hagnast mikið á síðustu árum.
Önnur nöfn sem vert er að nefna eru Erpur Eyvindarson með 1,125 milljón króna, Ótarr Proppé með 1,099 milljón, Snæbjörn Ragnarsson í Skálmöld með 1,093 milljón, Barði Jóhannsson með 1,091, Björn Jörundur Ragnarsson með 1,064 milljón, Sigrún Hjálmtýsdóttir, betur þekkt sem Diddú, með 1,023 milljón, Bubbi Morthens með 1,006 milljón, Aron Can með 964 þúsund, Emmsjé Gauti með 771 þúsund og Patrik Snær Atlason með 658 þúsund.
Poppstjörnubræðurnir Friðrik Dór og Jón Ragnar Jónssynir eru með hófleg laun miðað við aðra, Friðrik er með 669 þúsund krónur í mánaðarlaun og Jón með 633 þúsund. Birgitta Haukdal, kollegi þeirra og mótleikari í sjónvarpsþáttunum Ice Guys, er á svipuðum slóðum með 630 þúsund.
Efstu rithöfundarnir á listanum eru Halldór Guðmundsson með 1,204 milljón á mánuði, Arnaldur Indriðason með rétt rúma milljón, Hallgrímur Helgason með 969 þúsund, Auður Jónsdóttir Laxness með 901 þúsund og Jón Kalman Stefánsson með 855 þúsund krónur.
Myndlistarmenn eru margir að gera það gott. Eggert Pétursson er með 1,299 milljón króna á mánuði, Ragnar Kjartansson, betur þekktur sem Rassi prump, með 1,102 milljón, Helgi Þorgils Friðjónsson með 826 þúsund og Rán Flygenring með 791 þúsund.
Framkvæmdastjórar og stjórnendur menningarstofnana eru margir ofarlega á blaði. Þar tróna efst Kristín Á. Ögmundsdóttir, framkvæmdastjóri Borgarleikhússins, er með rétt rúmar tvær milljónir og Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, með 1,565 milljón.
Brynhildur Guðjónsdóttir, sem hætti sem Borgarleikhússtjóri í fyrra, er með 1,462 milljón á mánuði, Skúli F. Malmquist, framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins, er með 1,360 milljón og Egill Heiðar Anton Pálsson, núverandi Borgarleikhússtjóri, er með 1,090 milljón króna.
Úr kvikmyndageiranum er leikstjórinn Baltasar Kormákur Baltasarsson með 1,544 milljón króna á mánuði, Lilja Ósk Snorradóttir, framleiðandi og eigandi Pegasus, er með 1,543 milljónir og leikstjórinn Hannes Þór Halldórsson er með 1,227 milljón.
Ógrynni listamanna er að finna á lista tekjublaðsins og ómögulegt að tína þá alla til hér.
Meðal þeirra tekjulægstu eru hins vegar söngkona Svala Björgvinsdóttir með 217 þúsund krónur á mánuði, rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl með 166 þúsund, leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson með 165 þúsund, Ingó veðurguð með 126 þúsund og Gísli Pálmi Sigurðsson með 107 þúsund krónur. Neðstur á listanum er Auðunn Lúthersson með núll krónur en hann hefur verið búsettur í Los Angeles síðustu ár.
Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út í dag en rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2024 sem var greiddur árið 2025.
Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.
Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.