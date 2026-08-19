Lífið

Þor­steinn Leó orðinn pabbi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Þorsteinn Leó með frumburðinn í Porto.
Þorsteinn Leó með frumburðinn í Porto.

Stórskyttan Þorsteinn Leó Gunnarsson og kærasta hans, Andrea Dís Skúladóttir, eru orðnir foreldrar eftir að frumburður þeirra kom í heiminn um helgina.

Parið greindi frá tíðindunum í sameiginlegri færslu á samfélagsmiðlum í dag.

„Litli prinsinn okkar kom í heiminn þann 16. ágúst,“ segir í færslunni. Jafnframt kemur fram að drengurinn hafi verið 56 sentímetrar að stærð og vegið 4280 grömm, rétt rúmlega sautján merkur.

„Hann er heilbrigður og allt gengur vel.“

Mosfellingurinn Þorsteinn Leó er ein efnilegasta skytta íslenska handboltalandsliðsins, ól manninn í uppeldisliðinu Aftureldingu og fór út í atvinnumennsku til Porto í Portúgal fyrir tveimur árum þar sem fjölskyldan býr.

Barnalán Handbolti Portúgal Landslið karla í handbolta


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