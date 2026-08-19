Tónlistarhátíðin Kveldúlfur fór fram í annað sinn síðustu helgi á Hjalteyri. Sara Bjarnason skipuleggjandi hátíðarinnar segir hátíðina hafa heppnast gríðarlega vel.
„Gestafjöldi var fjórfaldur á við í fyrra og fór allt vel fram. Við vorum alveg fáránlega heppin með veður, sólin skein allan tímann og fjörðurinn skartaði sínu fegursta,“ segir Sara.
Hún segir mikla ánægju meðal gesta, skipuleggjenda og tónlistarfólks.
„Við erum hreinlega í skýjunum. Fólk sat í sólinni og spjallaði, fór í pottinn og gæddi sér á grískum skyndibita sem sló algjörlega í gegn frá Souvlaki Greek Taste,“ segir hún en matarvagninn er venjulega að finna á Akureyri.
„Svo voru veitingastaðirnir Eyri á Hjalteyri og Baccalao á Hauganesi með sameiginlegt útieldhús þar sem boðið var upp á hreindýraborgara, hægeldað pulled pork og kjötsúpu.“
Sara segir gesti auk þess hafa upplifað mikla tónlistarveislu á hátíðinni.
„Benni Hemm Hemm fékk óvart alla með sér í fjöldasöng er hann flutti París Norðursins, í minningu síns besta vinar, Svavars Péturs / Prins Póló. Það var ekki laust við nokkur tár hjá þeim sem þekktu Prinsinn. Stjarna fæddist þegar Pitenz steig á svið og Inspector Spacetime kveikti hressilega í dansgólfinu.“
Hún segir stemninguna svo hafa stigmagnast út kvöldið.
„Bent reif sig að sjálfsögðu úr að ofan og Hjálmar slógu botninn í hátíðina með sínum einstaka hætti. Það var alveg magnað að hlusta á þá flytja Leiðina okkar allra og sjá hvað hátíðargestir ljómuðu allir, eins og hver og einn ætti sína eigin tengingu við lagið. Fjörinu lauk um eitt eftir miðnætti, þó að einhverjir hafi verið áfram og skemmt sér,“ segir Sara og að skipuleggjendur finni fyrir miklum stuðningi frá Hjalteyringum við að halda áfram með hátíðina.
Tónlistarhátíðin Kveldúlfur verður haldin í annað sinn um helgina. Hátíðin fer fram á Hjalteyri laugardaginn 15. ágúst 2026, þar sem fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks kemur fram.
Næsta laugardag verður í fyrsta sinn haldin tónlistarhátíðin Kveldúlfur á Hjalteyri í Eyjafirði. Hátíðin er lítil í þetta fyrsta sinn og er nefnd eftir síldarverksmiðjunni á staðnum sem var rekin þar um árabil.