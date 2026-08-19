Ástralska leikkonan Nicole Kidman birti í nótt myndir úr heimsókn sinni til Íslands. Hún sótti landið heim í síðustu viku og var í hópi þeirra sem upplifðu almyrkvann hér á landi síðastliðinn miðvikudag, 12. ágúst.
Í færslunni fylgir texti þar sem hún segir Ísland vera fallegt og ferðin einstök. „Við elskum ykkur, Ísland!!“
Fyrr í vikunni birti Kidman mynd af sér í miðbæ Akureyrar og þá var sagt frá því að hún hefði verið stödd á Snæfellsnesi þegar almyrkvinn stóð yfir.
Leikkonan á langan og glæstan feril og hefur meðal annars leikið í myndum á borð við Moulin Rouge, Eyes Wide Shut, The Hours, Babygirl og The Others, auk þáttaraða á borð við Big Little Lies.
View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)
A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)
Óperusöngkonan Alexandra Chernyshova var fengin til þess að syngja fyrir hóp ferðamanna ofan í Vatnshelli á Snæfellsnesi. Henni til mikillar undrunar var Hollywood-stjarnan Nicole Kidman meðal hópsins.
Síðustu daga og vikur hafa fjölmargar stórstjörnur lagt leið sína til landsins en meðal þeirra er ástralsk-bandaríska leikkonan Nicole Kidman. Hún er stödd í sólinni á Akureyri ef marka má Instagram-færslu í hringrás hennar.