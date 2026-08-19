Lífið

Nico­le birtir myndir úr Ís­lands­heimsókninni: „Við elskum ykkur Ís­land!!“

Atli Ísleifsson skrifar
Nicole Kidman naut lífsins hér á landi í síðustu viku.
Nicole Kidman naut lífsins hér á landi í síðustu viku.

Ástralska leikkonan Nicole Kidman birti í nótt myndir úr heimsókn sinni til Íslands. Hún sótti landið heim í síðustu viku og var í hópi þeirra sem upplifðu almyrkvann hér á landi síðastliðinn miðvikudag, 12. ágúst.

Í færslunni fylgir texti þar sem hún segir Ísland vera fallegt og ferðin einstök. „Við elskum ykkur, Ísland!!“

Fyrr í vikunni birti Kidman mynd af sér í miðbæ Akureyrar og þá var sagt frá því að hún hefði verið stödd á Snæfellsnesi þegar almyrkvinn stóð yfir.

Leikkonan á langan og glæstan feril og hefur meðal annars leikið í myndum á borð við Moulin Rouge, Eyes Wide Shut, The Hours, Babygirl og The Others, auk þáttaraða á borð við Big Little Lies.

Íslandsvinir Hollywood Almyrkvi 12. ágúst 2026

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