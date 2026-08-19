Sögðu já þar sem ástarsagan hófst

„Athöfnin sjálf var rosa amerísk, sem okkur fannst ótrúlega skemmtilegt,“ segir Arna María Ólafsdóttir sem giftist ástinni sinni Pablo Garcia í Bandaríkjunum á dögunum með pompi og prakt. Hún ræddi við blaðamann um stóra daginn, undirbúning og ástina.
Arna og Pablo eru bæði 29 ára gömul. Hún starfar sem framkvæmdastjóri viðskiptatengsla hjá Wisefish og Pablo er hárgreiðslumeistari hjá hárgreiðslustofunni Skugga.
Hjónin eru búin að vera saman í næstum því þrettán ár og eiga saman tvo stráka.
„Við erum það sem kaninn kallar high school sweethearts. Við kynntumst sem unglingar í high school í Kaliforníu og byrjuðum saman þar,“ segir Arna brosandi en fljótt vissu hjúin að þau vildu eyða ævinni saman. Fyrir þremur árum fór Pablo svo á skeljarnar.
„Við trúlofuðumst 25. ágúst 2023 í Ouderkerk aan de Amstel í Hollandi, sem er lítill bær rétt fyrir utan Amsterdam. Pablo var varla búinn að tala við mig allan daginn.
Við fórum svo í göngutúr um bæinn og stoppuðum á gamalli brú. Þar fór hann niður á annað hné og bað mín. Þá fattaði ég loksins af hverju hann hafði verið svona skrítinn allan daginn,“ segir Arna hlæjandi.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við vorum búin að vera að skipuleggja brúðkaupið í næstum tvö ár. Mamma og pabbi skoðuðu staðsetninguna fyrir okkur árið 2024 og við bókuðum það svo stuttu seinna.
Eftir það áttum við reglulega fundi með teyminu á staðnum og það hjálpaði okkur rosalega mikið að halda utan um allt skipulagið og vera með hlutina á hreinu.
Hvar hélduð þið brúðkaupið?
Við héldum brúðkaupið í golfklúbbi í San Clemente í Kalíforníu. Pablo er fæddur og uppalinn í Suður-Kaliforníu og við kynntumst þar, þannig að okkur fannst einhvern veginn mjög viðeigandi að gifta okkur þar sem sagan okkar byrjaði.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Hann var bara æðislegur frá upphafi til enda. Ég byrjaði daginn á því að gera mig til með brúðarmeyjunum mínum og við fengum hár- og förðunarfræðinga til okkar. Pablo var auðvitað búinn að lita og klippa hárið á nánast öllum áður en við fórum út, enda hárgreiðslumeistari.
Þegar ég var tilbúin hjálpuðu systur mínar og mamma mér í kjólinn og svo hittumst við Pablo í „first look“, það er að segja að við sáum hvort annað í fyrsta sinn í brúðkaupsfötunum. Við höfðum ákveðið að sjá hvort annað fyrir athöfnina til að taka aðeins stressið frá deginum og það var mjög gott að fá smá stund bara tvö saman áður en allt fór af stað.
Gestirnir byrjuðu svo að mæta um klukkan fimm. Við vorum með píanista sem spilaði á meðan fólk var að koma og svo kampavínsvegg þar sem gestir hringdu bjöllu og út komu hendur með kampavínsglös. Það var mjög skemmtilegt og vakti mikla lukku.
Svo byrjaði athöfnin klukkan 17:30. Píanistinn spilaði Virtual Insanity með Jamiroquai þegar fjölskylda Pablo byrjaði að ganga inn, svo komu brúðarmeyjar og brúðarsveinar, hringberarnir okkar sem voru strákarnir okkar Leon Óliver og Emil Berti, og svo blómastelpa og blómastrákur. Að lokum gekk ég inn með mömmu og pabba mér við hlið á meðan píanistinn spilaði Young and Beautiful.
Athöfnin sjálf var rosa amerísk, sem okkur fannst ótrúlega skemmtilegt. Við vorum með athafnarstjóra sem gaf okkur saman og hann var alveg frábær. Þetta var svolítið eins og í bíómynd, með öllu þessu týpíska sem maður hefur séð í amerískum brúðkaupsmyndum. Um leið og hann var búinn að vígja okkur sem hjón birtist Mariachi-band og byrjaði að spila All You Need Is Love. Það var algjörlega fullkomið.
Eftir athöfnina fórum við í myndatöku með fjölskyldunni og nánustu vinum á meðan hinir gestirnir fóru í kokteilboð. Þar hélt Mariachi-bandið áfram að spila og boðið var upp á drykki og forrétti. Svo tók við borðhald, ræður og skemmtiatriði.
Við vorum með brúðkaups-verkefnastjóra eða wedding coordinator sem hélt utan um tímalínuna, þannig að við þurftum í rauninni ekki að hugsa um neitt. Við skárum kökuna, áttum fyrsta dansinn okkar sem hjón og svo dönsuðum við og skemmtum okkur.
Það voru líka svo mörg lítil smáatriði sem gerðu daginn extra persónulegan. Borðanúmerin okkar voru til dæmis myndir af okkur á þeim aldri sem númer borðsins sagði til um. Á borði númer fimm voru því myndir af okkur fimm ára, á borði númer tíu vorum við tíu ára og svo framvegis.
Við vorum líka með einkennis-drykki, Pablo var með paloma og ég spicy margaritu. Systur mínar gáfu mér nælu með myndum af ömmu og afa sem eru fallin frá, sem mér fannst ótrúlega fallegt og sérstakt að hafa með mér á deginum.
Við vorum með merkta blævængi fyrir gestina og í lok kvöldsins gátu allir tekið með sér uppáhalds nammi okkar beggja. Svo voru auðvitað tacos síðla kvölds áður en við færðum partýið yfir á bar í Old Town San Juan Capistrano.
Eitt sem gerði daginn líka mjög sérstakan var að við leigðum camcorders, svona gamlar næntís upptökuvélar. Úr upptökunum verður klippt saman brúðkaupsmyndband fyrir okkur sem verður ótrúlega skemmtileg minning að eiga.
Við fengum líka dásamlegt fólk til að fanga daginn á mismunandi hátt. Við vorum með sérstakt teymi sem tók upp allan daginn á iPhone fyrir samfélagsmiðla og náði svo mörgum skemmtilegum, óformlegum augnablikum sem við hefðum annars aldrei séð.
Svo var fjölskylduljósmyndarinn okkar Evelyn með en hún tekur alltaf myndir af okkur þegar við förum út og náði líka ótrúlega fallegum og persónulegum myndum af okkur á þessum degi.
Voruð þið með einhverja viðburði dagana í kringum brúðkaupið?
Já, þetta varð eiginlega að heilli brúðkaupsviku hjá okkur. Sunnudaginn fyrir brúðkaupið var ég með brúðarsturtu fyrir amerísku vinkonur mínar og fjölskyldu. Það var haldið á litlu tehúsi í Los Rios í San Juan Capistrano og var ótrúlega krúttlegt.
Á þriðjudeginum vorum við svo með gæsun og steggjun, eða Bachelorette og Bachelor boð. Systur mínar, Ásta og Elfa, skipulögðu daginn fyrir mig og kærastarnir þeirra, Ísak og Ismail, skipulögðu daginn fyrir Pablo.
Við stelpurnar byrjuðum daginn á Pilates niðri við ströndina þar sem Margrét Hörn, litla frænka mín og lærður pilates kennari, sá um æfinguna. Svo fórum við allar saman í sundlaugina, slökuðum aðeins á og fórum svo að græja okkur fyrir kvöldið. Þá kom partýrúta og sótti okkur og við fórum niður á Newport Beach, þaðan í bát og svo út að borða. Fullkominn dagur!
Strákarnir fóru hins vegar að skjóta, reyktu vindla og fóru í tequila-smökkun, þannig að dagarnir okkar voru frekar ólíkir.
Daginn fyrir brúðkaupið vorum við svo með móttökuveislu á ströndinni í Dana Point. Þar komu allir Íslendingarnir saman í strandpartý og það var rosalega gaman að fá alla saman áður en stóri dagurinn byrjaði.
Daginn eftir brúðkaupið buðu foreldrar Pablo svo öllum heim í Carne Asada. Þar var boðið upp á tacos, guacamole, mexíkóskan bjór og nóg af tequila. Það var eiginlega fullkomin leið til að enda vikuna og fá að hitta alla aftur í aðeins afslappaðra umhverfi.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já, við vorum eiginlega ótrúlega sammála um allt. Okkur langaði bæði að brúðkaupið yrði blanda af þessum þremur menningarheimum sem eru stór hluti af lífinu okkar, Íslandi, Mexíkó og Bandaríkjunum.
Við vildum að þetta væri áþreifanlegt í gegnum daginn án þess að vera eitthvað of þvingað og okkur fannst það heppnast mjög vel.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Okkur fannst mikilvægast að fólk skemmti sér og að dagurinn endurspeglaði okkur hjónin. Við vildum ekki vera of föst í því hvernig brúðkaup ætti að vera heldur velja hluti sem okkur fannst skemmtilegir og persónulegir.
Svo var líka mjög mikilvægt fyrir okkur að gera meira úr þessu en að hafa þetta bara í einn dag. Um sjötíu manns voru að fljúga alla leið frá Íslandi til að vera með okkur og okkur langaði að nýta tímann með þeim.
Þess vegna endaði þetta eiginlega sem heil brúðkaupsvika þar sem allir fengu tækifæri til að kynnast, eyða tíma saman og njóta Kaliforníu með okkur.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Ég var mikið á Pinterest og bjó til sérstakar möppur fyrir nánast allt. Svo sýndi ég Pablo hvað ég var að pæla og honum fannst yfirleitt allt flott, þannig að það gekk mjög vel. Innblásturinn fyrir heildar stemninguna kom líka frá mexíkóskum brúðkaupum.
Hvað stendur upp úr?
Það er mjög erfitt að velja eitt atriði því það gerðist svo margt. Athöfnin stendur auðvitað mikið upp úr, sérstaklega augnablikið þegar Mariachi-bandið birtist og byrjaði að spila All You Need Is Love.
Það sem stendur kannski mest upp úr er bara stemningin í heild sinni. Það var svo góð stemning í hópnum alla vikuna og ótrúlega gaman að sjá vini okkar og fjölskyldur frá Íslandi og Bandaríkjunum koma svona saman.
Svo fannst okkur líka mjög gaman að hitta alla aftur daginn eftir brúðkaupið. Þá var allt stressið búið og við gátum bara setið og notið þess að vera með öllum í afslöppun.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Foreldrar mínir og systur sáu um veislustjórn og við vissum í rauninni ekkert hvað þau voru búin að plana. Það voru nokkrar ræður frá fjölskyldu og vinum og systur mínar gerðu mjög fyndið myndband um sambandið okkar Pablo í gegnum árin. Svo tók Sveppi La Bamba til að rífa upp stemninguna og það klikkaði auðvitað ekki.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Í rauninni kom nánast allt sem gerðist í veislunni okkur á óvart. Við vissum ekkert hvað fjölskyldan okkar var búin að plana og það var mjög skemmtilegt, sérstaklega af því að við vorum búin að taka þátt í að skipuleggja nánast hvert einasta smáatriði í öllu hinu.
Það var því mjög gaman að geta bara sleppt takinu, setið og notið þess að sjá hvað þau voru búin að undirbúa fyrir okkur.
Hvað voru margir gestir?
Það voru um 140 gestir, þar af helmingur frá Íslandi sem okkur fannst alveg ótrúlegt.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Ég var með frekar ákveðna hugmynd um hvernig kjól mig langaði í og mér fannst úrvalið á Íslandi frekar takmarkað miðað við það sem ég var að leita að. Mig langaði sérstaklega í kjól með V-laga mittismál og ferningslaga hálsmál.
Við Pablo vorum búin að bóka ferð til Kaliforníu í september árið áður til að fara í kökusmökkun og velja blómin, þannig að ég ákvað að nýta ferðina líka til að fara að máta kjóla. Ég fann svo kjólinn minn þar.
Ég sótti innblásturinn aðallega á Pinterest, eins og með svo margt annað í brúðkaupinu. Mér finnst það alltaf mjög góður staður til að byrja þegar maður veit sirka hvað maður vill en þarf að sjá mismunandi hugmyndir til að púsla öllu saman. Ég hafði líka mjög gaman af því að plana föt fyrir alla viðburðina í kringum brúðkaupið.
Varstu með fataskipti?
Já, ég fór í styttri kjól seinna um kvöldið.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Að búa til góðan tékklista. Það eru svo ótrúlega margir litlir hlutir sem þarf að muna og milljón boltar á lofti á sama tíma. Mér fannst mjög gott að vera með einn lista þar sem ég gat haldið utan um allt og hakað við jafnóðum.
Svo myndi ég líka segja að reyna að njóta ferlisins og ekki stressa sig of mikið á litlu hlutunum. Þegar dagurinn kemur pælir maður miklu minna í þessum litlu smáatriðum en maður hélt að maður myndi gera.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Við erum eiginlega enn að lenda eftir þetta allt saman. Við eigum meira að segja enn eftir að setjast niður og lesa öll kortin og fallegu orðin sem við fengum.
Við afþökkuðum gjafir frá öllum þeim sem flugu frá Íslandi. Okkur fannst það meira en nóg að fólk væri að leggja á sig ferðalagið alla leið til Kaliforníu til að vera með okkur.
Í staðinn báðum við alla um að skrifa okkur kort með fallegum orðum og hjónabandsráðum og við eigum eftir að setjast niður saman og lesa þau.