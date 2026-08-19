Fjölmiðlamennirnir Helgi Seljan og Andri Freyr Viðarsson eru æskuvinir að austan og hafa brallað ýmislegt í gegnum tíðina. Þeir rifjuðu upp saman þegar rússneskur togari kom til Reyðarfjarðar og þeir skiptu á leikföngum og raftækjum við sjómennina fyrir rússneskar sígarettur.
Andri og Helgi eru fyrstu viðmælendur sex þátta seríunnar Milli vina þar sem tveir einstaklingar, sem tengjast persónulega, eiga einlægt samtal í hlýlegu heimilisumhverfi. Enginn þáttastjórnandi stýrir umræðunni heldur þróast samtalið á eðlilegan hátt og er útkoman náttúruleg, hlý og jafnvel djúp samtöl.
Andri og Helgi rifjuðu upp nokkur prakkarastrik í þættinum, þar á meðal stórfelld vöruskipti við rússneska togarasjómenn á tíunda áratugnum.
„Manstu þegar Rússatogarinn kom. Þá vorum við alveg frumkvöðlar í viðskiptum Íslands og Rússlands,“ rifjaði Helgi upp í þættinum.
„Einmitt, það er rétt,“ svaraði Andri.
„Þeir komu og það fór enginn þarna inn á bryggjuna en við fórum og byrjuðum á að skipta við þá og fengum sígarettur. Við ætluðum að setja upp svona sígarettumarkað,“ sagði Helgi þá.
„Við löbbuðum nú á milli húsa, kallinn minn, með fullan poka af sígarettukartonum og seldum karton,“ bætti Andri við. „Þeir tóku allt sem fór batterí í eða fór í samband. Maður lét þá einu sinni hafa staka talstöð, leikfangatalstöð, og það var bara karton fyrir hana.“
„Við tókum fullt af gömlum leikföngum og fórum með til þeirra. Þetta var bara eins og gull fyrir þá náttúrulega. Þetta voru skemmtilegir kallar, helvíti hressir,“ sagði Helgi að lokum um Rússana.