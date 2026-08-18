Sunneva Eir Einarsdóttir er áfram tekjuhæst íslenskra áhrifavalda. Á eftir henni koma Snorri Rafnsson, betur þekktur sem Vargurinn; Birgitta Líf Björnsdóttir og Ólafur Jóhann Steinsson, TikTok-stjarna og útvarpsmaður.
Þetta kemur fram um tekjuhæstu áhrifavalda ársins 2025 í Tekjublaði Frjálsrar verslunar sem kom út í dag.
Þar kemur fram að Sunneva, sem er áhrifavaldur og stjórnandi hlaðvarpsins Teboðið, hafi verið með 1,912 milljónir á mánuði í fyrra en hún er sú langtekjuhæsta annað árið í röð.
Á eftir henni kemur Snorri Rafnsson, veiðimaður og áhrifavaldur sem kallar sig Varginn, er með 1,582 milljónir á mánuði. Þriðja sætið vermir svo Birgitta Líf, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, með 1,425 milljónir á mánuði
Í næstu sætum þar á eftir koma Ólafur Jóhann Steinsson með 1,402 milljónir, snapparinn Reynir Bergmann Reynisson með 1,340 milljónir, Arnar Gauti Arnarsson, sem seldi nýverið steinefnafyrirtækið Happy Hydrate, með 1,332 milljónir, Pálína A. Njarðvík, áhrifavaldur og sauðfjárbóndi, er með 1,199 milljónir, Brynjólfur Löve Mogensen með 1,164 milljónir, Birta Líf Þórudóttir, meðstjórnandi Sunnevu í Teboðinu, með 1,126 milljónir og Guðjón Smári, útvarpsmaður á FM957 og tónlistarmaður, með 1,120 milljónir.
Neðar á listanum eru áhrifavaldurinn Camilla Rut með 925 þúsund krónur á mánuði, kírópraktorinn Gummi Kíró með 920 þúsund, hlaðvarparinn Gústi B. með 871 þúsund, sálfræðingurinn Siffi G með 650 þúsund, matgæðingurinn Adam Karl Helgason með 566 þúsund, áhrifavaldurinn Helgi Ómarsson með 557 þúsund, Manúela Ósk Harðardóttir hjá Ungfrú Ísland með 498 þúsund, áhrifavaldurinn Ástrós Traustadóttir með 471 þúsund og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, með 280 þúsund.
Raunveruleikastjörnurnar úr Æði eru allar á listanum: Brynjar Steinn Gíslason, betur þekktur sem Binni Glee, er með 608 þúsund, Patrekur Jaime Plaza er með 516 þúsund krónur og Sigurjón B. Viljálmsson, betur þekktur sem Bassi Maraj, er með 487 þúsund.
Neðstu tíu sæti listans verma einkaþjálfarinn Guðmundur Emil Jóhannsson, betur þekktur sem Gummi Emil, með 196 þúsund krónur, förðunarfræðingurinn Agnes Björgvinsdóttir með 189 þúsund, bakarinn Elenora Rós Georgesdóttir með 131 þúsund, fyrirlesarinn Alda Karen Hjaltalín Lopez með 72 þúsund, OnlyFans-stjarnan Arna Bára Karlsdóttir með 69 þúsund, sambandsmarkþjálfinn Þórhildur Magnúsdóttir með 20 þúsund, áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir með þrettán þúsund, Embla Wigum með átta þúsund og svo eru Birta Abiba og Móeiður Lárusdóttir neðstar með núll krónur í tekjur.
Einhver þeirra neðstu búa þó erlendis og gera upp skatta sína þar sem skýrir væntanlega þessar litlu tekjur.
Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út í dag en rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2024 sem var greiddur árið 2025.
Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.
Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.