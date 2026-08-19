Jóhann Kristófer Stefánsson, tónlistarmaður og leikskáld, og Nadía Áróra Jonkers, fyrirsæta og starfsmaður Spútnik, eru sjóðheitt nýtt par. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur parið verið að slá sér upp síðustu mánuði.
Jóhann Kristófer, betur þekktur sem Joey Christ, sló fyrst í gegn sem hluti af 101 Boys, hefur gert það gott sóló og átti nýverið í rappdeilum við Húbbabúbba. Jóhann hefur leikið í ýmsum þáttum og kvikmyndum, leikstýrt raunveruleikaþáttunum Æði og skrifað leikritin Sýningin okkar og Rómantísk gamanmynd ásamt öðrum.
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Nadía Áróra, oft kölluð Lóla, er fyrirsæta sem hefur vakið athygli á síðustu árum fyrir smart stíl. Hún starfar jafnframt í tískubúðinni Spútnik og vann þar áður hjá Húrra Reykjavík og Smash.
Jóhann Kristófer var um árabil í sambandi með jarðfræðingnum Ölmu Gythu Huntingdon-Williams og eiga þau tvö börn saman en leiðir þeirra skildu á síðasta ári. Þá var Nadía í sambandi með leikaranemanum Krumma Kaldal en þau fóru hvort í sína áttina fyrr á árinu.
Jóhann og Nadía hafa lítið látið fara fyrir sambandinu á samfélagsmiðlum. Jóhann birti hins vegar mynd af Nadíu á Instagram-hringrás sinni í fyrradag sem hún deildi síðan sjálf. Þá hefur reglulega sést til þeirra saman undanfarið, meðal annars á skemmtistaðnum Röngten. Tólf ára aldursmunur er á parinu, Jóhann er fæddur árið 1992 en Nadía árið 2004.