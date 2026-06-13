Friðarsamkomulag verði undirritað á morgun Eiður Þór Árnason skrifar 13. júní 2026 23:50 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, á ótengdum viðburði á fimmtudag. AP/Jacquelyn Martin Íran og Bandaríkin hafa aldrei verið jafn nálægt samkomulagi um endalok stríðsins, að sögn fulltrúa Pakistans sem hafa milligöngu um friðarviðræður ríkjanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrti að samkomulag yrði undirritað á morgun en stjórnvöld í Íran gáfu til kynna að samningsaðilar þyrftu aðeins meiri tíma. AP-fréttaveitan greinir frá þessu og segir að fulltrúar Íran hafi sjaldan gefið út jafn bjartsýnar yfirlýsingar. Einungis tveir dagar eru síðan Trump hótaði að gera öflugar árásir á Íran og hernema Kharg-eyju. Þeim árásum var síðan aflýst sama dag. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Trump hefur sagt að hið mikilvæga Hormússund verði opnað strax eftir undirritun friðarsamkomulags. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, sagði fyrr í dag að gert væri ráð fyrir að samkomulag yrði frágengið á næstu 24 klukkustundum. Utanríkisráðuneyti Pakistans sagði jafnframt að fyrirhuguð undirritunarathöfn væri áætluð á morgun, sunnudag, en veitti ekki frekari upplýsingar. Á sama tíma hafði ríkismiðill eftir Esmail Baghaei, talsmanni íranska utanríkisráðuneytisins, að undirritunin „muni ekki eiga sér stað á morgun“, en „líkurnar á því að gengið verði frá viljayfirlýsingu á næstu dögum séu miklar“. Íbúar synda í Hormússundi á meðan skipaumferð er stöðvuð. AP/Razieh Poudat Brothætt vopnahlé hefur verið í gildi í Íran frá 7. apríl og ríkin skipst á árásum. Á síðustu vikum hefur Trump ítrekað fullyrt að stjórnvöld væru nálægt samkomulagi. Íran hefur sýnt varfærni í samningaviðræðunum og bent á að fyrri viðræður við Bandaríkin sem fóru fram á síðasta ári og í byrjun þessa árs hafi ekki komið í veg fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels. Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur sagði fyrr í dag langt frá því að friður væri í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi. Trump muni ræða jarðsprengjuhreinsun í Hormússundi AP segir gert ráð fyrir að Trump muni ræða jarðsprengjuhreinsun í Hormússundi á leiðtogafundi G7-ríkjanna sem hefst á mánudag. Nafnlaus háttsettur bandarískur embættismaður sagði að Trump hygðist funda með leiðtogum Egyptalands, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna þar til að ræða leiðir til að binda enda á stríðið. G7-ríkin Bretland og Frakkland hafa lýst yfir áhuga á því að aðstoða við jarðsprengjuhreinsun þegar átökum linnir. Íran hefur meira og minna stjórnað umferð um Hormússund frá því að stríðið hófst og nánast stöðvað olíu- og jarðgasflutninga frá Persaflóa. Bandaríkin hafa brugðist við með því að setja íranskar hafnir í herkví og þannig reynt að auka þrýstinginn á íranskan efnahag með því að koma í veg fyrir útflutning. Kjarnorkumálið sagt enn óleyst Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði að viljayfirlýsingin sem væri til umræðu snerist um að binda enda á stríðið og á þessu stigi hefði verið ákveðið að engin umræða færi fram um úranbirgðir Írans. Kjarnorkuáætlun landsins og auðgað úran hefur lengi verið eitt helsta deiluefni stjórnvalda við Bandaríkin og Ísrael. Trump fullyrti á samfélagsmiðlum að „þegar allt er orðið rólegt“ myndu Bandaríkin fara inn og „þynna út og eyða“ auðgaða úraninu innan landamæra Íran eða í Bandaríkjunum. AP-fréttaveitan segir að hreyfing hafi komist í viðræður ríkjanna eftir að Íran skiptist á árásum við Bandaríkin og Ísrael fyrr í þessari viku. Hótuðu stjórnvöld að binda enda á vopnahléið og steypa Miðausturlöndum aftur í allsherjarstríð. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, birti í gær færslu á X, áður Twitter, þar sem hann sagði að „það hafi aldrei verið jafn stutt“ í samkomulag. Trump fullyrti á fimmtudag að verulegur árangur hefði náðst í samningaviðræðum, einungis klukkustundum eftir að hann hótaði að taka yfir olíuiðnað Írans. Íran Ísrael Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Erlent Fleiri fréttir Friðarsamkomulag verði undirritað á morgun „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Sjá meira