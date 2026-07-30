Mosfellsdalur minnti á vígvöll Sigurgeir Þorkelsson skrifar 30. júlí 2026 00:02 Innbrot í minkabú hefur líklega valdið dauða þúsunda minka. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hvetur þau sem sjá til minka til að láta vita í síma 525-6700. Innsent „Þetta líktist næstum því vígvelli,“ sagði Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður sem fylgt hefur eftir atburðum í Mosfellsdal í dag, en þar hefur mátt heyra skothvelli á meðan drónar sveima yfir. Fréttir bárust af því í morgun að þúsundum minka hefði verið sleppt úr búrum sínum á Dalbúi, síðasta minkabúi landsins, og er unnið hörðum höndum að því að ná stjórn á minkafaraldrinum. „Staðan er talsvert betri en í morgun, þetta var auðvitað ófremdarástand þegar við mættum,“ sagði Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Í tilkynningu frá Mosfellsbæ segir að aðgerðir hafi gengið vel og að starfsfólk á vegum bæjarins vinni að föngun minka sem sloppið hafi út fyrir öryggisgirðingu. Sérþjálfaðir minkahundar séu notaðir til að finna minkana og reynt eins og kostur er að aflífa dýrin með mannúðlegum hætti. Mikið verk hefur verið að reyna að safna saman minkunum. Vísir/Lýður „Við teljum okkur vera búna að ná svolítið vel utan um stöðuna. Staðan er núna þannig að það er búið að setja upp tíu, fimmtán gildrur í kringum svæðið. Allt innan girðingar ætti að vera undir kontról. Nú eru hundar að leita líka hérna fyrir utan girðingu,“ segir bæjarstjórinn. Atburðum dagsins voru gerð ítarleg skil í kvöldfréttum Sýnar. Mikið kapp er lagt á að deyða eða handsama minka áður en þeir fá tækifæri til að valda skaða á viðkvæmu vistkerfi Mosfellsdals. Sett var upp sérstök aðgerðastöð í húsi nóbelsskáldsins. „Við fengum að vera í Gljúfrasteini í dag og erum núna búin að færa okkur niður á bæjarskrifstofur þar sem verður vakt í alla nótt. Ef fólk verður vart við mink viljum við fá tilkynningu um það.“ Hilmar hvetur þau sem verða vör við för minka að hafa samband í síma 525-6700 eða á mos@mos.is. „Við verðum bara á línunni, eftir þörfum, í alla nótt og næstu daga ef þess þarf.“ Aðspurður segist Hilmar ekki vita tölu þeirra minka sem fella hefur þurft fram til þessa. Innbrotahrina í dýrabú Undanfarið hefur verið brotist inn í önnur dýrabú í nágrenninu, meðal annars bú Stjörnugríss á Kjalarnesi í maí. Hilmar segir nýlega atburði vekja upp grunsemdir en það sé ekki hans að svara fyrir málið. „Já, auðvitað leikur grunur á því [að málin tengist] en það er eitthvað sem lögreglan verður að svara.“ Vísir hefur fylgt málinu eftir í allan dag. Fréttavakt okkar, með myndum, myndskeiðum og viðtölum, má finna hér að neðan. Mosfellsbær Dýr Lögreglumál Loðdýrarækt Mest lesið Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Innlent Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Innlent Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið Innlent Eldur logaði í Stykkishólmi Innlent Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Fleiri fréttir Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið Hvað er í boði um Verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Sjá meira