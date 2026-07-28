Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan

Öflugur jarðskjálfti skók borgina Kumamoto á japönsku eyjunni Kyushu í morgun og var hann 7,1 að stærð samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgjuviðvörun vegna þessa.
Kyushu er þriðja stærsta eyjan í Japan og búa þar yfir tólf milljónir manna. Kjarnorkueftirlit Japans sagði að engin frávik hefðu fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna skjálftans. Skjálftinn fannst seint síðdegis að staðartíma.
Kumamoto varð fyrir mannskæðum jarðskjálfta árið 2016 þar sem yfir 50 fórust, 1.800 slösuðust og tugþúsundir heimila skemmdust eða eyðilögðust.
Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, hefur hvatt íbúa til að forðast strandlínuna þar sem búið er að spá flóðbylgju sem gæti náð eins metra hæð.
Hún sagði að ríkisstjórnin hefði sett á fót verkefnahóp til að safna upplýsingum, meta hugsanlegar skemmdir og undirbúa björgunaraðgerðir ef þörf krefur.
„Við setjum líf fólks í forgang,“ sagði Takaichi og hvatti íbúa á þeim svæðum þar sem skjálftinn fannst vel til að sýna aðgát vegna hugsanlegra sterkra eftirskjálfta.
Veðurstofan sagði að flóðbylgjuviðvörunin gilti fyrir Ariake-flóa á vesturströnd Kumamoto, um 900 kílómetra suðvestur af Tókýó.
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