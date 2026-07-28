Áhyggjur eru uppi af því að ný brú sem er að rísa á milli Rússlands og Norður-Kóreu verði notuð til að auka hernaðarsamvinnu milli ríkjanna og efla herafla Rússa í Úkraínu.
Brúin liggur yfir Tumen-á, milli Khasan í Rússlandi og Tumangang í Norður-Kóreu. Til stóð að opna á umferð yfir brúna í júní en því var seinkað vegna tafa Rússlands-megin.
Yfirvöld í ríkjunum tveimur hafa ekki farið leynt með framkvæmdina en segja brúnni ætlað að stuðla að auknum viðskiptum og túrisma.
Guardian hefur eftir Nazar Myhun, rannsóknastjóra hjá úkraínsku mannréttindasamtökunum Truth Hounds, að brúin muni hins vegar gera allt gervihnattaeftirlit með samvinnu ríkjanna erfiðara fyrir.
Hingað til hafa Rússar og Norðurkóreumenn notað Vináttubrúna svokölluðu til að flytja gögn með lest yfir landamærin en Myhun segir nokkuð auðvelt að ætla hvað sé verið að flytja eftir því hvernig lestarvagnarnir líta út.
Mun erfiðara sé að fylgjast með flutningabifreiðum, sem virðist allar eins á gervinhnattamyndum.
Brúin er ennfremur sögð hafa kostað um það bil 100 milljónir dala, á meðan viðskipti milli ríkjanna námu aðeins um 34 milljónum dala árið 2024. Þá er áætlað að aðeins um 10 þúsund Rússar hafi heimsótt Norður-Kóreu í fyrra.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hefur varað við því að Norður-Kórea hafi skuldbundið sig til að sjá Rússum fyrir um 30 þúsund hermönnum, til viðbótar við þá 14 þúsund sem hafa barist með rússneskum hersveitum í Kúrsk.