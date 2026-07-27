Erlent

Hand­tekinn við Kastrup eftir að til­kynnt var um meinta skamm­byssu

Agnar Már Másson skrifar
Frá Kastrup-flugvelli. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Frá Kastrup-flugvelli. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Vísir/AFP

Lögreglan í Kaupmannahöfn hefur í dag verið með viðbúnað við flugvöllinn í Kastrup. Maður hefur verið handtekinn í kjölfar tilkynningar sem barst lögreglu um mann sem sást með „hlut er líktist skammbyssu“.

Ekstra bladet hefur þetta eftir Rune Nørgaard hjá lögreglunni í Kaupmannahöfn.

Maðurinn var handtekinn í verslun Cirkle K í nágrenni við flugvöllinn en lögreglan staðfestir ekki við blaðið hvort hann hafi verið vopnaður.

Maðurinn er sagður búa í Danmörku en ekki vera danskur ríkisborgari.

Nørgaard segir við Ekstra bladet að vegfarendum hafi ekki stafað hætta af manninum né flugvallargestum.

Danmörk

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