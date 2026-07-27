Önnur hitabylgja nálgast Spán Agnar Már Másson skrifar 27. júlí 2026 15:33 Hitastig gæti náð 47 gráðum, samkvæmt Severe Weather Europe. Skjáskot/Windy Ný hitabylgja er sögð nema land á Spáni á miðvikudag, en þar eiga viðbragðsaðilar í fullu fangi við að ráða niðurlögum skógarelda sem logað hafa frá því í síðustu viku. Spænska veðurstofan, AEMET, greinir frá því að brunahættan muni aukast verulega. Íbúar eru beðnir um að sýna aðgát. „Spánverjar hafa tvo daga til að ná tökum á skógareldunum sem hafa þvingað tugi þúsunda á flótta, áður en hitastigið hækkar á ný,“ sagði innanríkisráðherrann Fernando Grande-Marlaska á blaðamannafundi í dag. Nýja hitabylgjan nálgast Íberíuskagann frá suðri, þaðan sem hún kemur frá Sahara-eyðimörkinni. Búist er við 45 til 47 stiga hita á í vikunni og hitastig gæti enn verið vel yfir tuttugu stigum á nóttunni. Þetta gæti verið ein sterkasta hitabylgja sem skekið hefur Spán á síðustu áratugum, samkvæmt Severe Weather Europe. Alls hafa 330 þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðurelda sem geisað hafa í vikunni í Frakklandi og á Spáni. Spánn Veður Náttúruhamfarir Loftslagsmál Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Fleiri fréttir Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Sjá meira