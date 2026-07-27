Erlent

Önnur hita­bylgja nálgast Spán

Agnar Már Másson skrifar
Hitastig gæti náð 47 gráðum, samkvæmt Severe Weather Europe.
Hitastig gæti náð 47 gráðum, samkvæmt Severe Weather Europe. Skjáskot/Windy

Ný hitabylgja er sögð nema land á Spáni á miðvikudag, en þar eiga viðbragðsaðilar í fullu fangi við að ráða niðurlögum skógarelda sem logað hafa frá því í síðustu viku.

Spænska veðurstofan, AEMET, greinir frá því að brunahættan muni aukast verulega. Íbúar eru beðnir um að sýna aðgát.

„Spánverjar hafa tvo daga til að ná tökum á skógareldunum sem hafa þvingað tugi þúsunda á flótta, áður en hitastigið hækkar á ný,“ sagði innanríkisráðherrann Fernando Grande-Marlaska á blaðamannafundi í dag.

Nýja hitabylgjan nálgast Íberíuskagann frá suðri, þaðan sem hún kemur frá Sahara-eyðimörkinni. Búist er við 45 til 47 stiga hita á í vikunni og hitastig gæti enn verið vel yfir tuttugu stigum á nóttunni. Þetta gæti verið ein sterkasta hitabylgja sem skekið hefur Spán á síðustu áratugum, samkvæmt Severe Weather Europe.

Alls hafa 330 þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðurelda sem geisað hafa í vikunni í Frakklandi og á Spáni.

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