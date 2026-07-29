Ein stærsta ferðahelgi ársins er að renna upp þar sem landinn mun leggja leið sína á hinar ýmsu hátíðir víðs vegar um land. Hér er hægt að sjá hvað stendur ferðalöngunum til boða um verslunarmannahelgina.
Þjóðhátíð í Eyjum
þarf vart að kynna en í ár ætlar Ágúst Brynjarsson að þreyta frumraun sína í brekkusöng. Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör sömdu þjóðhátíðarlagið í ár sem þau munu frumflytja á föstudag, á laugardag munu Friðrik Dór, Bandmenn og Doctor Victor skemmta gestum og loks á sunnudag stíga Pálmi Gunnars, Jón Jónsson og Stuðlabandið á svið.
Flúðir um Versló
verður sömuleiðis á sínum stað með traktoratorfæru, sláttutraktorarallý og Siggu Beinteins á laugardeginum. Á sunnudaginn mætir Leikhópurinn Lotta fyrir yngri kynslóðirnar en Bandmenn skemmta þeim eldri um kvöldið.
Hljómsveitin Skítamórall ætlar síðan að fylla hið goðsagnakennda félagsheimili Aratungu í Bláskógabyggð á laugardag og leika sín allra bestu lög. Það verður sannkallað sveitaball í kvöldvökuformi.
Amor Vincit Omnia opna tónlistarhátíðina Innipúkann sem verður haldin í Austurbæjarbíói og taka GDRN, gugusar og Emmsjé Gauti við. Alla þrjá daga hátíðarinnar verður hægt að kíkja á markaðinn Nískupúkann. Á laugardagskvöld munu Álfgrímur, Múr, Retro Stefson og FM Belfast skemmta gestum en á sunnudag verða það Izleifur, Elín Hall og Joey Christ.
Lokahelgi Hjarta Hafnarfjarðar er um helgina þar sem Hreimur verður með PopQuiz á fimmtudag og Stuðlabandið stígur á svið með Röggu Gísla og Stebba Hilmars. Land og synir og Sandra Barilli sjá um skemmtunina á föstudag og á lokakvöldinu sjálfu verður Nýdönsk.
Hjónin Regína Ósk og Svenni tóku sig til fyrir nokkrum árum og buðu upp á brekkusöng í Salahverfinu í Reykjavík. Þau halda ótrauð áfram í ár og verður söngurinn á föstudagskvöldið klukkan 20. Þau hvetja fólk til að mæta með stóla og teppi á túnið við Roðasali.
María Qing Sigríðardóttir sellóleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir píanóleikari spila sónötu Beethovens á Gljúfrasteini á sunnudag um verslunarmannahelgina.
Búist er við metfjölda á Einni með öllu á Akureyri þar sem yfir daginn verður boðið upp á markaðsstemningu á Ráðhústorginu en stórtónleika á laugardags- og sunnudagskvöld. FM95BLÖ auk gesta sjá um að skemmta gestum á laugardag en á sunnudag kemur úrval tónlistarfólks fram líkt og JóiPé og Króli, Bríet, Aron Can, Páll Óskar og fleiri.
Norðanpaunk býður upp á þriggja daga hátíð þar sem tónlistin dynjar frá hádegi fram á kvöld. Hátíðin er haldin á Laugarbakka og koma þar fram bæði íslenskar hljómsveitir en einnig ítalskir, breskir og hollenskir listamenn.
Síldarævintýrið á Siglufirði
verður á sínum stað þar sem tónlistin mun óma á Ráðhústorginu alla helgina. Ástarpungarnir og Jónsi verða með stórtónleika, Bjössi brunabangsi og Íþróttaálfurinn munu láta sjá sig auk Leikhópsins Lottu. Þá verður hægt að kíkja á froðufjör slökkviliðs Fjallabyggðar.
Þeir sem eru þyrstir í freyðivín geta til að mynda tekið þátt í freyðivínshlaupinu á hátíðinni Neistaflug sem haldin er í Neskaupstað. Þá verður dorgveiðikeppni, BMX brós sýning og að sjálfsögðu tónleikar þar sem Aron Can, Færibandið og Diljá troða upp. Sprite Zero Klan, Jóhanna Guðrún, Emmsjé Gauti og Nýdönsk mæta á sunnudagskvöld og verður flugeldasýning að loknum tónleikum.
Er fleira að gerast um verslunarmannahelgina sem ætti heima í grein eins og þessari? Sendu okkur línu á ritstjorn@visir.is
Sæludagar KFUK og KFUM
eru haldnir í Vatnaskógi og þar sem er hreint út pökkuð dagskrá. Til að mynda er klemmustríð, kvöldvaka og krílaföndur auk tónleika með Friðriki Dór og sérstakrar unglingadagskrár. Þá er hæfileikasýning og hægt að fá lánaða báta. Um er að ræða sérstaka fjölskylduhátíð
Þeir sem sakna mýrarboltans sem var áður haldinn á Ísafirði geta lagt leið sína á Nábrókina í Árneshreppi á mýrarboltamótið. Melasystur og hljómsveit hita upp fyrir helgina á föstudagskvöld og spila Flottir Jakkar í félagsheimilinu á laugardagskvöld. Helginni lýkur með varðeldi með Ragga Torfa á sunnudagskvöld.
Dalbæjarleikarnir
verða haldnir á Snæfjallaströnd þar sem í boði verður skemmtidagskrá með leikjum og þrautum fyrir alla fjölskylduna. Boðið verður upp á kaffihlaðborð og tónleika þar sem fram koma meðal annars Kvæðakórinn, Mítlarnir og Unnur Malín.
Íþróttagarparnir geta kíkt til Súðavíkur þar sem Gönguhátíðin í Súðavík fer fram. Hátíðin verður opnuð með hlaðborði og vínveitingum á Melrakkasetrinu. Meðal gönguleiða í ár er ganga upp á Þorfinn í Önundarfirði og Kofra fyrir ofan Súðavík.