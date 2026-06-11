Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Samúel Karl Ólason skrifar 11. júní 2026 12:59 Donald Trump segir að yfirtaka Bandaríkjanna á olíuframleiðslu í Venesúela hafi reynst báðum ríkjum vel. Nú segist hann ætla að taka yfir framleiðslu olíu og jarðgass í Íran. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segir að Bandaríkjamenn muni gera mjög kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá segir forsetinn að Bandaríkjamenn muni hernema Kharg-eyju á Persaflóa á næstunni. Þá muni Bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu- og gasmarkaði Íran, ekki ósvipað því sem hann gerði í Venesúela. Þetta segir Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum. Hann lýsir árásum kvöldsins sem „mjög hörðum“. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásu síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var um í síðasta mánuði sé ekki lengur í gildi. Um yfirtöku á olíu- og jarðgasframleiðslu í Íran segir Trump að þetta verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venesúela og heldur því fram að það sé að reynast gífurlega vel, bæði fyrir Venesúla og Bandaríkin. Færsla Trumps á Truth social. Kharg-eyja er Írönum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu- og gasframleiðslu. Þar er stórum hluta olíu og jarðgasi sem dælt er úr jörðu í Íran dælt á flutningaskip. Flutningsgetan þaðan er um sjö milljónir tunna af olíu á dag. Sendi hermenn sem gætu tekið eyjuna Í mars lýstu Bandaríkjamenn því yfir að til stæði að senda um þrjú þúsund fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda og að hlutverk þeirra yrði að styðja við aðgerðir gegn Íran. Landgönguliðar hafa einnig verið sendir á svæðið. Umræddir fallhlífarhermenn tilheyra stórfylki (Brigade) úr 82. herdeild (Division) fallhlífarhermanna. Þetta stórfylki hefur verið þjálfað og búið þannig að hægt eigi að vera að senda meðlimi þess hvert sem er í heiminum með 18 klukkustunda fyrirvara. Hermennirnir eru sérstaklega þjálfaðir til að stökkva úr flugvélum og taka mikilvæga innviði eins og flugvelli. Sjá einnig: Sendir líka fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda Þá var umfangsmikil umræða um að hermennirnir gætu verið notaðir til að hernema Kharg-eyju en Bandaríkjamenn höfðu þá gert loftárásir á eyjuna. Meðal annars voru árásir gerðar á flugvöllinn þar, sem gæti gert Írönum erfiðara um vik með að senda liðsauka. Kharg-eyja Hormússund JEMEN S.A.F. TYRKLAND SÝRLAND SÁDI-ARABÍA ÓMAN ÍRAK ÍRAN JÓRDANÍA EGYPTALAND LÍBANON ÍSRAEL KÚVEIT KÝPUR PALESTÍNA Kharg-eyja Teheran Hormússund BAREIN KATAR Vildi taka eyjuna frá upphafi Hernám Kharg-eyju fæli í sér mikla hættu fyrir bandaríska hermenn. Íranir hafa byggt upp varnir þar í gegnum árin og eru einnig taldir hafa komið fyrir gildrum og jarðsprengjum víða. Þá hafi þeir flutt talsvert magn af flugskeytum gegn flugvélum sem einn hermaður getur skotið, vopn sem kallast MANPADS, til eyjunnar. Þegar umræðan um eyjuna var hvað háværust í mars sögðu sérfræðingar í samtali við CNN að margir hermenn gætu fallið. Heimildarmenn miðilsins í varnarmálaráðuneytinu og ríkisstjórn Bandaríkjanna segja nú að hingað til hafi forsvarsmenn heraflans talið hernám Kharg of hættulegt. Það myndi þó gera klerkastjórninni mun erfiðara að halda velli án tekna þaðan. Í samtali við Fox News í dag sagðist Trump frá upphafi átakanna gegn Íran hafa viljað hernema Kharg-eyju. Bandaríkjamenn gætu grætt fúlgur fjár á því eins og þeir hafa gert í Venesúela. Hann sagðist þó ekki viss um að bandaríska þjóðin studdi það. „Ég er ekki viss um að þjóðini hafi lyst á því, ef það meikar sens, sama hversu gott þetta er.“ Trump: "My preference has always been to take Kharg Island. I don't know that America has the stomach for it, to be honest with it. You'd make a fortune." pic.twitter.com/5ub1HK4WMH— Aaron Rupar (@atrupar) June 11, 2026 Trump hélt því einnig fram að íranski herinn væri alfarið búinn á því og að ef hann vildi, gæti hann hernumið all landið með tiltölulega fáum hermönnum. Þá skammaðist hann út í fjölmiðla fyrir að vilja ekki segja frá því. Skutu eldflaugum á flutningaskip Bandarískir hermenn skutu í gærkvöldi á olíuskip á Ómanflóa. Þeir segja að skipið, sem hafi verið siglt undir fána Gíneu-Bissaú, hafi verið notað til að flytja olíu frá Íran og reynt hafi verið að sigla því gegnum herkví Bandaríkjamanna um Íran. Síðan Íranir lokuðu Hormússundi fyrir svo gott sem öllum skipaflutningum hafa Bandaríkjamenn haldið Íran í herkví og meinað klerkastjórninni að flytja olíu úr landi. Í yfirlýsingu frá miðstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM) segir að þetta sé þriðja skipið sem Bandaríkjamenn gera óvirkt með árásum á undanfarinni viku. Að þessu sinni var tveimur eldflaugum af gerðinni Hellfire skotið inn í vélarrými skipsins eftir að áhöfn þess neitaði að hlýða ítrekuðum skipunum Bandaríkjamanna, samkvæmt CENTCOM. Áður höfðu Bandaríkjamenn í vikunni stöðvað eitt skip sem reynt var að sigla til hafnar í Íran og annað sem verið var að nota til að flytja olíu þaðan. Í heildina segjast Bandaríkjamenn hafa stöðvað níu skip með valdi, snúið 135 skipum við og leyft 42 skipum sem fluttu almennar nauðsynjar að fara gegnum herkvína frá því henni var komið á þann 13. apríl. https://t.co/6VEqoDxDSb— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 11, 2026 Fréttin hefur verið uppfærð. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bensín og olía Hernaður Tengdar fréttir Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk fyrrnefndu voru hernaðarinnviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. 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