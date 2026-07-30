Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir

Gabríel Douane Boama, sem ítrekað hefur komist í kast við lögin undanfarin ár, og fimm aðrir karlmenn hafa verið sýknaður af ákæru um sérstaklega hættulega líkamsárás, húsbrot og eignarspjöll.
Héraðdómur Reykjavíkur kvað upp dóm þess efnis á mánudag.
Sigurður Ólafsson, saksóknari hjá Héraðssaksóknara staðfestir niðurstöðu dómsins í svari til fréttastofu. Hann segir að ekki liggi fyrir hvort málinu verði áfrýjað, en ákvörðun um slíkt er í höndum Ríkissaksóknara.
Hinir ákærðu voru sextán til nítján ára gamlir þegar meint árás var sögð hafa verið framin árið 2021, en mikill dráttur var á málinu, og því þeir nokkuð eldri í dag.
Í ákæru á hendur mönnunum sex sagði að þeir hafi verið ákærðir fyrir að hafa aðfaranótt laugardags í september 2021 ruðst í heimildarleysi inn í íbúð í húsi við Holtagerði í Kópavogi og veist þar með ofbeldi að fjórum mönnum sem þar voru staddir.
Sexmenningarnir hafi slegið og sparkað í höfuð hinna fjögurra víðs vegar um líkama þeirra og einnig veist að þeim með hættulegum vopnum og bareflum, þar á meðal hömrum og hnífum.
Þar að auki hafi þeir vallið tjóni á húsnæðinu, meðal annars með því að brjóta gler í útidyrahurð, þannig að glerbrot féllu yfir og slösuðu þá sem fyrir innan voru, og skemmdu innihurð.
Samkvæmt ákærunni hlutu þeir fjórir, sem áttu að hafa orðið fyrir meintu árásinni, ýmsa áverka.
Aðdragandi þessara meintu atvika, samkvæmt umfjöllun DV, var sá að ungmenni höfðu verið samankomin í áðurnefndu húsi í Holtagerði í Kópavogi. Einum pilti hafi verið vísað burtu, en skömmu síðar hafi hann komið aftur með hópi manna sem komu á nokkrum bílum. Það var umræddur hópur, sem líkt og áður segir var sýknaður.
Jafnframt greindi DV frá því að við aðalmeðferð málsins hafi sakborningarnir ýmist neitað að tjá sig um málið, eða ekki sagst muna eftir því.
Sem áður segir voru mennirnir sex sýknaðir af ákærunni.
Samkvæmt heimildum fréttastofu byggðist sýknan einfaldlega á því að ekki voru nægar sannanir fyrir hendi um að mennirnir hafi framið meinta árás.