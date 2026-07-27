Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 27. júlí 2026 11:36 Í hádegisfréttum verður rætt við talskonu Stígamóta sem segir heimild til nálgunarbanns stórlega vannýtt úrræði hér á landi. Karlmaður er í gæsluvarðhaldi vegna stórfelldrar líkamsárásar gagnvart sambýliskonu sinni. Árásina framdi hann daginn eftir að hafa verið dæmdur í fangelsi fyrir ofbeldi gagnvart sömu konu. Þá heyrum við í íslenskri konu sem stödd er á skógareldasvæðunum á Spáni en þar og í Frakklandi brenna nú miklir eldar. Svo sláum við á þráðinn til veðurfræðings sem reynir að rýna í hvar besta veðrið verður um komandi Verslunarmannahelgi. Nýr heimavöllur KA og ný stúka verða tekin í notkun þegar nágrannalið Þórs heimsækir KA í Bestu deildinni í kvöld. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 27. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Fleiri fréttir Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Sjá meira