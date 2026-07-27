Erlent

Drífa segir nálgunarbann van­nýtt úr­ræði

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við talskonu Stígamóta sem segir heimild til nálgunarbanns stórlega vannýtt úrræði hér á landi. 

Karlmaður er í gæsluvarðhaldi vegna stórfelldrar líkamsárásar gagnvart sambýliskonu sinni. Árásina framdi hann daginn eftir að hafa verið dæmdur í fangelsi fyrir ofbeldi gagnvart sömu konu.

Þá heyrum við í íslenskri konu sem stödd er á skógareldasvæðunum á Spáni en þar og í Frakklandi brenna nú miklir eldar. 

Svo sláum við á þráðinn til veðurfræðings sem reynir að rýna í hvar besta veðrið verður um komandi Verslunarmannahelgi.

Nýr heimavöllur KA og ný stúka verða tekin í notkun þegar nágrannalið Þórs heimsækir KA í Bestu deildinni í kvöld.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 27. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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