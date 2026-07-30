Innlent

Heilum gámi af kampa­víni stolið af Öl­gerðinni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Egill segir framleiðandann duglegan við að dulbúa sendingar sínar til að freista þess að koma í veg fyrir þjófnað.
Egill segir framleiðandann duglegan við að dulbúa sendingar sínar til að freista þess að koma í veg fyrir þjófnað.

„Við héldum að sendingin væri komin af stað til Íslands en svo kom bara í ljós að það var enginn gámur til að sækja. Flutningsaðilinn greip bókstaflega í tómt þarna úti. Það var búið að ræna allri sendingunni.“

Þetta segir Egill Sigurðsson, vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni, en fyrirtækið lenti í því fyrr í sumar að gámur fullur af Moët & Chandon og Dom Pérignon kampavíni hvarf í Rotterdam.

Morgunblaðið greinir frá.

Að sögn Egils er þekkt að flöskur eða kassa vanti í sendingar en það sé sjaldgæft að heilu gámarnir hverfi sporlaust. Þá leggi framleiðandinn Moët Hennessy nokkuð upp úr því að dulbúa sendingar sínar.

Egill segir tjónið hlaupa á milljónum króna en ný sending kom til landsins á mánudag. Nú sé unnið að því að dreifa kampavíninu til viðskiptavina og fólk þurfi því ekki að hafa áhyggjur að geta ekki skálað um verslunarmannahelgina.

Verslunarmannahelgin

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