„Við héldum að sendingin væri komin af stað til Íslands en svo kom bara í ljós að það var enginn gámur til að sækja. Flutningsaðilinn greip bókstaflega í tómt þarna úti. Það var búið að ræna allri sendingunni.“
Þetta segir Egill Sigurðsson, vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni, en fyrirtækið lenti í því fyrr í sumar að gámur fullur af Moët & Chandon og Dom Pérignon kampavíni hvarf í Rotterdam.
Morgunblaðið greinir frá.
Að sögn Egils er þekkt að flöskur eða kassa vanti í sendingar en það sé sjaldgæft að heilu gámarnir hverfi sporlaust. Þá leggi framleiðandinn Moët Hennessy nokkuð upp úr því að dulbúa sendingar sínar.
Egill segir tjónið hlaupa á milljónum króna en ný sending kom til landsins á mánudag. Nú sé unnið að því að dreifa kampavíninu til viðskiptavina og fólk þurfi því ekki að hafa áhyggjur að geta ekki skálað um verslunarmannahelgina.