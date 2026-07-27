Kveiktu í tveimur moskum Eiður Þór Árnason skrifar 27. júlí 2026 14:55 Palestínumenn biðja í mosku sem brann í árás ísraelskra landtökumanna í þorpinu Qusra á Vesturbakkanum. Ap/Leo Correa Ísraelskir landtökumenn hafa kveikt í bílum, ræktarlandi og tveimur moskum á hernumda Vesturbakkanum, að sögn palestínskra embættismanna. Spenna heldur áfram að aukast á svæðinu. Nýjustu árásirnar koma tveimur dögum eftir átök milli landtökumanna og Palestínumanna nálægt þorpinu Tal, þar sem fjórir Palestínumenn og tveir Ísraelar létu lífið. Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu en hóparnir sökuðu hver annan um að ýta undir ofbeldið á föstudag. Átökin hafa ýtt enn frekar undir spennuna á Vesturbakkanum, þar sem ofbeldi öfgafullra landtökumanna gegn Palestínumönnum hefur farið sívaxandi. Palestínskir miðlar greina frá því að tvö þorp á hernumda Vesturbakkanum hafi orðið fyrir árásum landtökumanna í nótt, þar sem unnin voru skemmdarverk á bílum, eignum stolið og hatursfullt veggjakrot spreyjað á veggi. Kveikt í moskum í Qusra og Kour Abdul Azim Wadi, bæjarstjórinn í Qusra, sagði að landtökumenn hefðu kveikt í mosku sem var enn í byggingu og spreyjað kroti á veggi moskunnar þar sem lesa mátti orðið „hefnd“. Ísraelsher hefur sagt að hersveitir hafi verið sendar til Qusra og að lögreglan muni rannsaka málið og safna sönnunargögnum. Palestínskir embættismenn segja að landtökumenn hafi kveikt í annarri mosku í þorpinu Kour og spreyjað slagorðum á veggi hennar. Palestínskur maður þrífur herbergi í húsi sem skemmdist eftir árás ísraelskra landtökumanna daginn áður í þorpinu Sarra, nálægt borginni Nablus á Vesturbakkanum, laugardaginn 25. júlí 2026.Ap/Leo Correa Palestínumenn segja að landtökumenn hafi gert fjölmargar árásir á þorp víðs vegar um Vesturbakkann eftir mannskæðu átökin í Tal á föstudag. Ísraelski herinn hefur gert húsleitir og handtók yfir 130 einstaklinga um helgina í aðgerð sem hefur verið lýst sem aðgerð gegn hryðjuverkum, að því er fram kemur í frétt BBC. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hét því að grípa til „kröftugra aðgerða“ eftir atvikið í Tal. Þar á meðal kemur til greina að rífa heimili Palestínumannanna tveggja sem sagðir eru hafa átt aðild að málinu. Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Fleiri fréttir Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Sjá meira