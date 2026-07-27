Erlent

Kveiktu í tveimur moskum

Eiður Þór Árnason skrifar
Palestínumenn biðja í mosku sem brann í árás ísraelskra landtökumanna í þorpinu Qusra á Vesturbakkanum.
Palestínumenn biðja í mosku sem brann í árás ísraelskra landtökumanna í þorpinu Qusra á Vesturbakkanum. Ap/Leo Correa

Ísraelskir landtökumenn hafa kveikt í bílum, ræktarlandi og tveimur moskum á hernumda Vesturbakkanum, að sögn palestínskra embættismanna. Spenna heldur áfram að aukast á svæðinu. 

Nýjustu árásirnar koma tveimur dögum eftir átök milli landtökumanna og Palestínumanna nálægt þorpinu Tal, þar sem fjórir Palestínumenn og tveir Ísraelar létu lífið.

Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu en hóparnir sökuðu hver annan um að ýta undir ofbeldið á föstudag.

Átökin hafa ýtt enn frekar undir spennuna á Vesturbakkanum, þar sem ofbeldi öfgafullra landtökumanna gegn Palestínumönnum hefur farið sívaxandi.

Palestínskir miðlar greina frá því að tvö þorp á hernumda Vesturbakkanum hafi orðið fyrir árásum landtökumanna í nótt, þar sem unnin voru skemmdarverk á bílum, eignum stolið og hatursfullt veggjakrot spreyjað á veggi.

Kveikt í moskum í Qusra og Kour

Abdul Azim Wadi, bæjarstjórinn í Qusra, sagði að landtökumenn hefðu kveikt í mosku sem var enn í byggingu og spreyjað kroti á veggi moskunnar þar sem lesa mátti orðið „hefnd“.

Ísraelsher hefur sagt að hersveitir hafi verið sendar til Qusra og að lögreglan muni rannsaka málið og safna sönnunargögnum.

Palestínskir embættismenn segja að landtökumenn hafi kveikt í annarri mosku í þorpinu Kour og spreyjað slagorðum á veggi hennar.

Palestínskur maður þrífur herbergi í húsi sem skemmdist eftir árás ísraelskra landtökumanna daginn áður í þorpinu Sarra, nálægt borginni Nablus á Vesturbakkanum, laugardaginn 25. júlí 2026.Ap/Leo Correa

Palestínumenn segja að landtökumenn hafi gert fjölmargar árásir á þorp víðs vegar um Vesturbakkann eftir mannskæðu átökin í Tal á föstudag.

Ísraelski herinn hefur gert húsleitir og handtók yfir 130 einstaklinga um helgina í aðgerð sem hefur verið lýst sem aðgerð gegn hryðjuverkum, að því er fram kemur í frétt BBC.

Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hét því að grípa til „kröftugra aðgerða“ eftir atvikið í Tal.

Þar á meðal kemur til greina að rífa heimili Palestínumannanna tveggja sem sagðir eru hafa átt aðild að málinu.

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