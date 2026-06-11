Erlent

Aflýsir kröftugu á­rásunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Tump er hættur við árásirnar.
Donald Tump er hættur við árásirnar. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur aflýst fyrirhugðum árásum á Íran sem áttu að fara fram í kvöld. 

Fyrr í dag boðaði forsetinn kröftugar árásir á Íran auk hernáms Kharg-eyju á Persaflóa. Einnig ætlaði hann að taka alfarið yfir olíu- og gasmarkaði Íran. Í nýrri færslu á Truth Social aflýsir hann fyrirhuguðum árásum.

„Þar sem viðræður við íslamska lýðveldið Íran hafa verið bornar undir stjórnendur Íran og samþykktar hef ég, sem forseti Bandaríkjanna, aflýst fyrirhuguðum árásum og sprengjuárásum á Íran í kvöld,“ skrifar forsetinn.

Trump segir að viðræður og lokaatriði hafi verið samþykkt, bæði í hugmyndum og smáatriðum. Allir hluteigandi aðilar, þar á meðal Katar, Jórdanía, Egyptaland og Ísrael, hafi samþykkt samkomulagið en ekki liggur fyrir um hvað er samið. Hafnarbann Bandaríkjanna við strendur Íran verði áfram í gildi þar til samkomulagið verði undirritað.

„Tími og staður undirritunar verða tilkynnt innan skamms,“ skrifar Trump.

Ekkert ríkjanna sem Trump nefndi í færslunni hefur staðfest að samkomulag sé í höfn. 

Á þriðjudag sagði Trump að Íranir hefðu skotið niður eftirlitsþyrlu á vegum Bandaríkjanna. Bandaríkin gerðu því gagnárás og héldu átökin áfram í gærnótt. 

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin Donald Trump

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið