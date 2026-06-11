Aflýsir kröftugu árásunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júní 2026 18:46 Donald Tump er hættur við árásirnar. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur aflýst fyrirhugðum árásum á Íran sem áttu að fara fram í kvöld. Fyrr í dag boðaði forsetinn kröftugar árásir á Íran auk hernáms Kharg-eyju á Persaflóa. Einnig ætlaði hann að taka alfarið yfir olíu- og gasmarkaði Íran. Í nýrri færslu á Truth Social aflýsir hann fyrirhuguðum árásum. „Þar sem viðræður við íslamska lýðveldið Íran hafa verið bornar undir stjórnendur Íran og samþykktar hef ég, sem forseti Bandaríkjanna, aflýst fyrirhuguðum árásum og sprengjuárásum á Íran í kvöld,“ skrifar forsetinn. Trump segir að viðræður og lokaatriði hafi verið samþykkt, bæði í hugmyndum og smáatriðum. Allir hluteigandi aðilar, þar á meðal Katar, Jórdanía, Egyptaland og Ísrael, hafi samþykkt samkomulagið en ekki liggur fyrir um hvað er samið. Hafnarbann Bandaríkjanna við strendur Íran verði áfram í gildi þar til samkomulagið verði undirritað. „Tími og staður undirritunar verða tilkynnt innan skamms,“ skrifar Trump. Ekkert ríkjanna sem Trump nefndi í færslunni hefur staðfest að samkomulag sé í höfn. Á þriðjudag sagði Trump að Íranir hefðu skotið niður eftirlitsþyrlu á vegum Bandaríkjanna. Bandaríkin gerðu því gagnárás og héldu átökin áfram í gærnótt. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Hótaði að beita skotvopni Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Fleiri fréttir Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Sjá meira