Donald Trump Bandaríkjaforseti segist eiga í góðum viðræðum við stjórnvöld í Íran og að möguleiki sé á samkomulagi í deilum þeirra. Hann hótaði samt sem áður áframhaldandi árásum skili viðræðurnar ekki árangri.
„Við erum að tala saman núna,“ sagði Trump við fréttamenn nú í dag en bætti við að Íranir hefðu óskað eftir viðræðunum vegna mikillar hörku í árásum Bandaríkjanna.
„Ég held að það séu góðar líkur á að eitthvað gæti gerst, og ef svo er þá er það gott, ef ekki þá förum við aftur í það sem við vorum að gera fyrir tveimur dögum.“
Eftir um tvær vikur af daglegum árásum Bandaríkjanna á Íran hættu þeir skyndilega. Háttsettur íranskur embættismaður sagði við Reuters að Íranir myndu hætta sínum árásum svo lengi sem sjálfskipað vopnahlé Trump héldi.
Hins vegar bárust tilkynningar um drónaárásir Írana í Sádí-Arabíu, Jórdaníu og Írak í dag. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði að enn væru skilaboð að berast á milli en að fréttir af því að Íran hefði óskað eftir viðræðum væru uppspuni.
Ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna hugmynda Trumps um að auka umfang árása gegn Íran. Það sé meðal annars vegna þess að gengið hefur á birgðir flugskeyta í loftvarnarkerfi Bandaríkjanna, sér í lagi þeirra sem skjóta niður skotflaugar.
Trump vísaði því hins vegar á bug að Bandaríkin stæðu frammi fyrir skorti á skotfærum. Herinn væri að endurbyggja birgðir sem hefði verið gengið á vegna sendinga til Úkraínu.