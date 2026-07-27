Erlent

Á­rásirnar haldi á­fram skili við­ræðurnar ekki sínu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir ekkert til í því að vopnabúr Bandaríkjanna sé að minnka.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir ekkert til í því að vopnabúr Bandaríkjanna sé að minnka. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist eiga í góðum viðræðum við stjórnvöld í Íran og að möguleiki sé á samkomulagi í deilum þeirra. Hann hótaði samt sem áður áframhaldandi árásum skili viðræðurnar ekki árangri. 

„Við erum að tala saman núna,“ sagði Trump við fréttamenn nú í dag en bætti við að Íranir hefðu óskað eftir viðræðunum vegna mikillar hörku í árásum Bandaríkjanna.

„Ég held að það séu góðar líkur á að eitthvað gæti gerst, og ef svo er þá er það gott, ef ekki þá förum við aftur í það sem við vorum að gera fyrir tveimur dögum.“

Eftir um tvær vikur af daglegum árásum Bandaríkjanna á Íran hættu þeir skyndilega. Háttsettur íranskur embættismaður sagði við Reuters að Íranir myndu hætta sínum árásum svo lengi sem sjálfskipað vopnahlé Trump héldi.

Hins vegar bárust tilkynningar um drónaárásir Írana í Sádí-Arabíu, Jórdaníu og Írak í dag. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði að enn væru skilaboð að berast á milli en að fréttir af því að Íran hefði óskað eftir viðræðum væru uppspuni.

Segir engan skort á skotfærum

Ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna hugmynda Trumps um að auka umfang árása gegn Íran. Það sé meðal annars vegna þess að gengið hefur á birgðir flugskeyta í loftvarnarkerfi Bandaríkjanna, sér í lagi þeirra sem skjóta niður skotflaugar.

Trump vísaði því hins vegar á bug að Bandaríkin stæðu frammi fyrir skorti á skotfærum. Herinn væri að endurbyggja birgðir sem hefði verið gengið á vegna sendinga til Úkraínu. 

Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran

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