Erlent

Fölsk játning í formi lags

Jón Þór Stefánsson skrifar
D4vd bak við lás og slá, þegar hann var leiddur fyrir dómara á dögunum.
D4vd bak við lás og slá, þegar hann var leiddur fyrir dómara á dögunum. EPA

Lag í nafni bandaríska tónlistarmannsins D4vd, sem heitir réttu nafni David Anthony Burke, birtist á reikningi hans á streymisveitunni Apple Music á dögunum. Það að lag sé gefið út eitt og sér þarf ekki vera fréttnæmt, en það var svo í þessu tilfelli þar sem lagið var í raun játning á glæpum sem Burke er nú grunaður um að hafa framið.

Honum er gefið að sök að hafa myrt hina fjórtán ára gömlu Celeste Rivas Hernandez, og svo sundurbútað lík hennar og látið það rotna í skotti bíls síns, meðan hennar var leitað. Lögreglan hóf leit að Hernandez árið 2024, en lík hennar fannst í september síðastliðnum.

Hann er jafnframt talinn hafa misnotað hana kynferðislega um nokkuð skeið.

Nú er Burke í haldi og hefur verið ákærður fyrir þennan verknað. Nú er málið komið á borð dómstóla vestanhafs og til skoðunar hvort réttað verði yfir tónlistarmanninum.

Hann neitar sök í málinu.

Áðurnefnt lag birtist á Apple Music um helgina og ber titilinn „I did it“, eða „Ég gerði það“. Svo virðist sem aðgangur Burke hafi verið hakkaður, og laginu, sem sé ekki raunverulega frá honum komið, komið fyrir.

Í viðlagi þessa falsaða lags er nafn stúlkunnar ítrekað sungið, henni lýst sem stúlkunni sem „bar nafn mitt húðflúrað á bringu sína“, og að angan hennar hafi fests í fötum hans líkt og sígarettur. Ljóðmælandinn segist jafnframt sakna hennar, og að hún muni endanlega elska hann þegar hann sjálfur muni deyja.

Söngröddin þótti lík þeirri sem Burke hefur, en lagið hefur nú verið tekið út.

Erlend sakamál Bandaríkin Tónlist

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