Fölsk játning í formi lags Jón Þór Stefánsson skrifar 27. júlí 2026 14:09 D4vd bak við lás og slá, þegar hann var leiddur fyrir dómara á dögunum. EPA Lag í nafni bandaríska tónlistarmannsins D4vd, sem heitir réttu nafni David Anthony Burke, birtist á reikningi hans á streymisveitunni Apple Music á dögunum. Það að lag sé gefið út eitt og sér þarf ekki vera fréttnæmt, en það var svo í þessu tilfelli þar sem lagið var í raun játning á glæpum sem Burke er nú grunaður um að hafa framið. Honum er gefið að sök að hafa myrt hina fjórtán ára gömlu Celeste Rivas Hernandez, og svo sundurbútað lík hennar og látið það rotna í skotti bíls síns, meðan hennar var leitað. Lögreglan hóf leit að Hernandez árið 2024, en lík hennar fannst í september síðastliðnum. Hann er jafnframt talinn hafa misnotað hana kynferðislega um nokkuð skeið. Nú er Burke í haldi og hefur verið ákærður fyrir þennan verknað. Nú er málið komið á borð dómstóla vestanhafs og til skoðunar hvort réttað verði yfir tónlistarmanninum. Hann neitar sök í málinu. Áðurnefnt lag birtist á Apple Music um helgina og ber titilinn „I did it“, eða „Ég gerði það“. Svo virðist sem aðgangur Burke hafi verið hakkaður, og laginu, sem sé ekki raunverulega frá honum komið, komið fyrir. Í viðlagi þessa falsaða lags er nafn stúlkunnar ítrekað sungið, henni lýst sem stúlkunni sem „bar nafn mitt húðflúrað á bringu sína“, og að angan hennar hafi fests í fötum hans líkt og sígarettur. Ljóðmælandinn segist jafnframt sakna hennar, og að hún muni endanlega elska hann þegar hann sjálfur muni deyja. Söngröddin þótti lík þeirri sem Burke hefur, en lagið hefur nú verið tekið út. Erlend sakamál Bandaríkin Tónlist Tengdar fréttir Bútaði líkið í sundur í uppblásinni sundlaug Tónlistarmaðurinn David Burke, eða D4vid, stakk hina fjórtán ára gömlu Celeste Rivas Hernandez ítrekað og sagaði lík hennar í sundur með keðjusögum í bílskúr hans. Þetta gerði hann, samkvæmt saksóknurum, svo hún segði ekki frá því hvernig hann hefði brotið á henni kynferðislega. 30. apríl 2026 08:26 D4vd handtekinn vegna gruns um að hafa banað táningsstúlku Bandaríski tónlistarmaðurinn D4vd, hefur verið handtekinn vegna gruns um að hafa orðið Celeste Rivas Hernandez að bana. Líkamsleifar Hernandez fundust í skotti Teslu-bifreiðar hans í fyrra. Hún var aðeins fjórtán ára þegar hún lést. Rétt nafn tónlistarmannsins er David Anthony Burke, hann er í dag 21 árs. 17. apríl 2026 08:42 Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Fleiri fréttir Fölsk játning í formi lags Drífa segir nálgunarbann vannýtt úrræði Skutu niður meinta rússneska dróna í lofthelgi ESB í þriðja sinn Engar íranskar árásir gerðar á meðan sprengjuhlé Bandaríkjanna varir Þrír látnir eftir skothríð á matarhátíð í Seattle Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“ Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sjá meira