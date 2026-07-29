Horfðu á bílinn velta niður fjallið Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 29. júlí 2026 16:57 Hér má sjá flak bílsins úr nokkurri fjarlægð ásamt þaktjaldi sem var ofan á bílnum. aðsend Fjölskylda á ferðalagi um Vestfirði reiknaði með því versta þegar hún horfði á bíl velta niður hlíðar Bolafjalls um þrjúleytið í dag. Fólkið trúði ekki sínum eigin augum þegar það sá konu skríða út úr bílflakinu sem var í algjörri klessu. Ótrúlegt en satt er konan aðeins slösuð á handlegg. „Við ætluðum að keyra upp fjallið og sáum að það voru fjórir bílar á leiðinni upp,“ segir Erika Björg Richardsdóttir. Hún var á flakki með móður sinni Ágústu og bróður sínum Jóni Steinari, kominn til Bolungarvíkur og stefndu upp fjallið þegar atvikið varð. „Þessi bíll var fremstur,“ segir Erika og Jón Steinar telur að bíllinn hafi líklega verið Duster eða Jimny-jepplingur og með einingu á þakinu. Þau geta ekki fullyrt hvað gerðist en telja líklegast að hjól hafi farið út af veginum og í framhaldinu hafi bíllinn fylgt í heild sinni. Þau sáu fyrst þaktjaldið falla og bílinn í kjölfarið velta niður fjallið, hring eftir hring. Skreið út úr flakinu Erika segir þau hafa hringt í lögregluna á meðan þau horfðu á bílveltuna sem tók nokkurn tíma enda fallið mikið. „Bíllinn rúllar í marga marga hringi áður en hann klessir á risastein og stoppar,“ segir Erika. Við tók stutt bið áður en þau sáu hreyfingu. Manneskja skreið út úr bílflakinu. „Við erum rosalega glöð að heyra að það var bara ein manneskja. Við vorum að vona að það væru ekki fleiri þarna inni,“ segir Erika. Viðbragðsaðilar hafi komið á svæðið eftir um tuttugu mínútur en litlu fyrr hefði kona sem var úti að skokka og á leið niður fjallið komist að konunni. „Það var svolítið erfitt að komast að henni,“ segir Jón Steinar en hlíðin er bæði brött og stórgrýtt. Hættu við ferðina Fjölskyldan hafði ætlað upp á Bolafjall eftir að hafa heyrt af vinsælum útsýnispalli á toppi fjallsins. Eftir að hafa orðið vitni að ósköpunum ákváðu þau að sleppa því að keyra upp á fjallið og nýta daginn í annað. „Við hættum við að fara upp eftir þetta.“ Myndin sem fylgir fréttinni er tekin úr nokkurri fjarlægð og aðeins augnablikum eftir slysið. Hún var tekin að ósk lögreglunnar og er meðal gagna málsins sem er til rannsóknar. „Maður hefur aldrei séð svona margar veltur. Það er kraftaverk að einhver hafi verið á lífi,“ segir Ágústa. „Við héldum að það væri ekki séns að lifa þetta af,“ bætir Jón Steinar við. „Við trúðum því ekki þegar við sáum hreyfingu í bílnum,“ segir Erika. Samgönguslys Lögreglumál Bolungarvík Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Innlent Fleiri fréttir Dýralækningafélagið fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Sjá meira