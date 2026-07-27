Rúmenía skaut í gær niður dróna sem flaug inn í lofthelgi landsins en talið er að hann hafi verið á vegum Rússa. Þetta var í þriðja sinn sem það gerist á jafnmörgum dögum, að sögn forseta landsins.
Tvær rúmenskar F-16 orrustuþotur voru sendar á loft undir stjórn Atlantshafsbandalagsins (NATO) og skutu drónann niður yfir Svartahafi, að sögn NATO.
„Nýr dróni var skotinn niður í morgun, klukkan 10:13, af F-16 flugvél rúmenska flughersins, yfir landhelgi Rúmeníu, á Sulina–Chilia svæðinu,“ sagði Nicusor Dan, forseti Rúmeníu, í gær.
Hann bætti við að rannsókn hefði leitt í ljós að einn af þeim drónum sem hefðu áður verið stöðvaðir virtist vera „af Shahed-gerð, sem Rússneska sambandsríkið notar í árásarstríði sínu gegn Úkraínu.“ Þetta er haft eftir Dan í frétt AP-fréttaveitunnar en Rúmenía er bæði hluti af Evrópusambandinu og NATO.
Þetta er í fjórða sinn á skömmum tíma sem Rúmenía skýtur niður dróna sem rýfur lofthelgi NATO, að sögn Martin O'Donnell, talsmanns bandalagsins.
Hann bætti við að áður en þrír drónar voru stöðvaðir innan rúmenskrar lofthelgi hefðu rúmenskar þotur skotið niður dróna yfir Eistlandi í maí. Rúmenskir flugmenn og flugvélar eru staðsett í Litáen og eru hluti af viðbúnaði NATO.
Rúmenía hefur sett upp MEROPS-drónavarnarkerfið sem setur tiltölulega ódýra, tæplega metra langa dróna á loft til að granda Shahed-drónum og öðrum afbrigðum. Kerfið er hluti af efldri varnargetu bandalagsins gegn drónaógnum meðfram austurlandamærum NATO.
Í maí lenti rússneskur dróni sem átti að fara til Úkraínu á fjölbýlishúsi í austurhluta Rúmeníu. Tveir slösuðust og óttast var að stríðið teygði sig inn á yfirráðasvæði NATO.
„Það er óásættanlegt og óþolandi að Rússneska sambandsríkið haldi áfram að rjúfa rúmenska lofthelgi sem er einnig lofthelgi NATO og Evrópusambandsins,“ sagði Dan, forseti Rúmeníu. „Slíkar aðgerðir eru óviðunandi og við tökum þær mjög alvarlega ásamt bandamönnum okkar.“
Fjöldi dróna frá Rússlandi og Úkraínu hefur farið inn í lofthelgi Rúmeníu og annarra NATO-ríkja frá því að Moskva hóf allsherjarinnrás sína á Úkraínu í febrúar 2022.